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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

المحـافظـات

وكيل صحة سيناء يشهد مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"

صحة شمال سيناء
صحة شمال سيناء

 شهد الدكتور أحمد سمير بدر مدير مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء التدشين لاحتفالية  انطلاق المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية .


يرافقه الدكتور أسامة سالم وكيل مديرية الصحة والدكتورة اينا سلام مدير إدارة الرعاية الأساسية بمديرية الصحة و الإدارات المنوطة بالمشاركة فى فعاليات المبادرة.

وقال الدكتور أحمد ان محور الرعاية الصحية من أهم محاور مبادرة بداية والتى تشمل التعليم والصحة والثقافة والرعاية الاجتماعية مع التركيز على الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع بهدف تحسين جودة الحياة من خلال تقديم خدمات صحية تسهم فى رفاهية المواطن.

من جانبه أوضح الدكتور اسامه قيام وكيل وزارة الصحة بعمل اجتماع مشترك مع كل إدارة مُشاركة بالمبادرة وأكد على أهمية تضافر الجهود والتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والمؤسسات المجتمعية بالمحافظة، وتوثيق كافة الأنشطة التي سيتم تنفيذها خلال 100 يوم بالمبادرة وتحديد مخطط كل جهة لتحقيق أهداف المبادرة المرجوة في خدمة المجتمع وتنمية بناء الإنسان.

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