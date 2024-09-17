هَذَا رَأْيِي

الثلاثاء 17/سبتمبر/2024 - 07:57 م 9/17/2024 7:57:59 PM

ما نشاهده من إعلانات بقبول طلاب حاصلين على الثانوية العامة فى جامعات خارجية أو داخلية بمجموع ٥٠% للقبول بكليات الطب والهندسة كارثة على مهنة الطب والهندسة..كيف يمكن أن يؤتمن خريج هذه الجامعات على حياة المرضى أو على أرواح المواطنين..المال وقدرة أولياء أمور هؤلاء الطلاب المادية ليس كافيا أن يكونوا من أصحاب البلاطى البيضاء أو البدل الزرقاء والخوذة.. لا يمكن أن يُشترى لقب دكتور أو مهندس بالمال.. المال ليس كافيا أن يخَرج لنا طبيبًا يداوى جراحنا ويخفف آلامنا. المال ليس كافيا أن يقدم لنا بنائين ومعماريين وعقوًال تملك ملكة التفكير فى الكهرباء والطاقة والصناعة والميكانيكا..الخ..صحيح أن هذه العقول بحاجة إلى المال لتستكمل تفوقها وإبداعها ولكن لا يمكن للمال وحده أن يكون عوضا لهذه العقول.. النقابة العامة للأطباء، حذرت أولياء الأمور والطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، من الالتحاق بهذه الكليات الوهمية سواء داخل أو خارج مصر، مشددة على أن النقابة لن تعترف بخريجى هذه الكليات ولن تقبل قيدهم بسجلاتها.

نقابة الأطباء فى بيان لها، قالت: هناك حدا أدنى للتنسيق يعلنه المجلس الأعلى للجامعات للالتحاق بكليات الطب الحكومية، كما أن المجلس الأعلى للجامعات الخاصة يعلن الحدود الدنيا للالتحاق بكليات الطب الخاصة والأهلية، وغالبا ما يكون بفارق نحو 10% عن كليات الطب الحكومية.

نقابة الأطباء أوضحت أن التحويل من أى كلية طب خارج مصر، لكلية مناظرة خاصة فى مصر، يشترط استيفاء الطالب للحد الأدنى للتقدم للكلية المحٌول إليها عام حصوله على شهادة الثانوية العامة، وأن يقضى الطالب 50% من السنوات الدراسية فى مصر كحد أدنى.

على المجلس الأعلى للجامعات تعديل الشروط المطلوبة لمعادلة شهادات كليات الطب والهندسة الصادرة من خارج مصر.

على المجلس الأعلى للجامعات وقبل البدء بمعادلة الشهادة، النظر إلى مجموع الطالب فى الثانوية العامة، والتأكد من دراسته للمواد المؤهلة لدراسة الطب كالأحياء، والكيمياء، والفيزياء، والمواد المؤهلة لدراسة الهندسة كالرياضيات والفيزياء والكيمياء فى الثانوية العامة، أو ما يعادلها.

وعلى نفس الخطى سارت نقابة المهندسين المصرية فاشتراطات لقيد خريجى المعاهد والكليات الهندسية من الحاصلين على شهادات الدبلومات الفنية ثلاث سنوات بنقابة المهندسين اجتياز الاختبارات المقررة لمعادلة الدبلوم الفنى بالثانوية العامة، وأكدت استمرار التزام نقابة المهندسين المصرية بقرارها بعدم قيد خريجى المعاهد الهندسية التى لم تحصل على شهادة جودة التعليم والاعتماد طبقًا لاشتراطات الهيئة القومية لجودة التعليم والاعتماد المنشأة بالقانون رقم 82 لسنة 2006 وطبقًا للالتزام الوارد بالدستور المصرى.

كما قررت النقابة عدم قيد خريجى الشعبة الأدبية فى الثانوية العامة بجدول النقابة بعدما اكتشفت أن هناك خريجين كانوا فى الشعبة الأدبية بالثانوية العامة حصلوا على أحكام قضائية بقيدهم فى النقابة، وأن بعض هؤلاء حصلوا على تلك الشهادات بنظام الدراسة عن بُعد ( أون لاين ) وبعضهم حاصل على شهادة الثانوية العامة- قسم أدبى، أو التعليم المفتوح.

احذروا من الوقوع فى براثن هذه الجامعات فلن يتم قيدكم بجداول لتلك النقابات، وبالتالى لن تستطيعوا ممارسة المهنة.

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