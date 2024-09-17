مستشفيات بريطانيا توفر طيارة بدون طيار لنقل عينات الدم العاجلة

تعتزم إحدى المستشفيات في العاصمة البريطانية لندن توفير طيارة بدون طيار مخصصة لنقل عينات الدم العاجلة للتحليل؛ لتجنب الاختناق المروري بالعاصمة.

وبحسب صحيفة "اندبيندنت" البريطانية، صرح مسؤولون إن رحلات الطائرات بدون طيار ستستغرق جزءا ضئيلا من الوقت الذي يستغرقه نقل العينات بالطرق التقليدية.

وأطلق الأطباء في هيئة الخدمات الصحية البريطانية مشروعًا تجريبيًا حيث سيتم استخدام الطائرات بدون طيار لنقل عينات الدم بين المستشفيات.

وقال المسؤولون إن نقل العينات بين مستشفى جاي والمختبر في مستشفى سانت توماس قد يستغرق أكثر من نصف ساعة بالسيارة أو بواسطة شاحنة صغيرة أو دراجة نارية، ولكن يمكن نقلها في أقل من دقيقتين بواسطة طائرة بدون طيار.

وصرح الدكتور حماد الجيلاني، المؤسس المشارك في المبادرة: "ستوفر شبكة توصيل الطائرات بدون طيار التابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في لندن، بدءًا من هذه التجربة المبتكرة، عمليات تسليم حسب الطلب وآلية ومستدامة، مما يساعد هيئة الخدمات الصحية الوطنية على إنشاء نماذج عمل أكثر كفاءة وأطبائنا وممرضاتنا على تقديم أعلى مستوى من الرعاية للمرضى."

وتضمن المشروع الجديد، لاستخدام طيارة بدون طيار في نقل العينات، الذي يستمر تجريبيًا لمدة 6 أشهر، والذي تنظمه هيئة الطيران المدني ، نقل عينات الدم من المرضى الذين يخضعون لعمليات جراحية والذين هم معرضون لخطر كبير من المضاعفات الناجمة عن اضطرابات النزيف.

ومن المتوقع أن يبدأ المشروع التجريبي، لاستخدام طيارة بدون طيار في نقل العينات، الذي يتم تجربته بالتعاون مع شركة الخدمات اللوجستية للرعاية الصحية أبيان وشركة التوصيل بالطائرات بدون طيار Wing ، في خريف عام 2024.

وقال الخبراء إن المشروع التجريبي الأولي قد يمهد الطريق لأنواع أخرى من عمليات التسليم بواسطة الطائرات بدون طيار بين المستشفيات التي تديرها المؤسسة والمستشفيات الأخرى في لندن.

وقال البروفيسور إيان أبس، الرئيس التنفيذي في جاي وسانت توماس: "يجمع طيار الطائرات بدون طيار بين اثنتين من أولوياتنا الرئيسية - تقديم أفضل رعاية ممكنة للمرضى وتحسين الاستدامة".

"وأضاف إيان: "نحن فخورون بأن نكون أول مؤسسة في لندن تجرب هذا النهج المبتكر للمساعدة في تسريع تحليل عينات الدم لحالاتنا الأكثر إلحاحًا."

وقالت صوفي أوسوليفان ، مديرة مستقبل الطيران في هيئة الطيران المدني: "إن التجارب المبتكرة مثل هذه من جايز وسانت توماس وأبيان ووينج تساعد في إظهار العديد من الطرق الإيجابية والآمنة التي يمكن من خلالها استخدام الطائرات بدون طيار للمجتمع - في هذه الحالة، لتحسين نتائج المرضى وتحقيق فوائد بيئية كبيرة".

ومن جانبه أضاف الدكتور حماد الجيلاني، المؤسس المشارك لشركة أبيان: "يمكن للطائرات بدون طيار أن تزيد من استجابة ومرونة الخدمات اللوجستية للرعاية الصحية، مما يسمح للأطباء بأن يكونوا أكثر إنتاجية وللمرضى بالحصول على الرعاية التي يحتاجون إليها في وقت أقرب.