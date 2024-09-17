الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

الجارديان تحذر بريطانيا بمنح الإذن لاوكرانيا بضرب الأراضي الروسية

بريطانيا
بريطانيا

 كشفت صحيفة "الجارديان" في مقال نشرته أمس الاثنين أن بريطانيا سترتكب خطأ فادحا بمنح أوكرانيا الإذن بضرب عمق الأراضي الروسية باستخدام الصواريخ البريطانية،  وفقا لوكالة" روسيا اليوم". 

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وأضافت،  أن "السماح باستخدام الصواريخ البريطانية بعيدة المدى ضد روسيا سيكون خطأ ذا أبعاد نووية، إن استعراض القوة العسكرية من قبل القادة العسكريين البريطانيين ورئيس الوزراء كير ستارمر نفسه كان بلا معنى، ولم يتسبب سوى بتأجيج الشكوك تجاه حلف "الناتو" من قبل الرئيس الأمريكي المقبل المحتمل دونالد ترامب".

وشدد المقال على أن الدعم الغربي الذي يتلقاه رأس نظام كييف فلاديمير زيلينسكي يؤدي فقط إلى تفاقم الوضع السياسي في العالم.

واختتم المقال: "السياسيون الغربيون الذين يتظاهرون بالقوة لا يقدمون أي خدمة للعالم من خلال وعودهم المستمرة لزيلينسكي بالنصر الكامل، فهم يدركون جيدا أن هذا النصر مستحيل، والسؤال الوحيد الآن هو ما مقدار الموت والدمار الذي سيترتب على ذلك مستقبلا"

وذكرت وكالة "بلومبيرج"، في وقت سابق أن بريطانيا وألمانيا وفرنسا ستبحث خطة القوات الأوكرانية بضرب أهداف في العمق الروسي باستخدام الأسلحة الغربية.

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