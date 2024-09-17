إزالة فورية لبناء على أرض زراعية في نحع حمادي

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى شمال محافظة قنا، اليوم الثلاثاء، برئاسة أشرف أنور رئيس المدينة، من تنفيذ حملة لإزالة التعديات بالبناء بدون ترخيص، والمخالف على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، حيث تم تنفيذ عدد ثلاث حالات بناء مخالفا للقانون بزمام قروى اولاد نجم بهحورة.

جاء ذلك بحضور ناجح حلمى رئيس مجلس قروى اولاد نجم بهجورة، تم تنفيذ الازالة الفورية، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمةحيال المخالفين.

وأوضح أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى أنه تم ازالة فورية بناء مخالف على ارض زراعية لعدد حالتين، مضيفاً ان المخالفة عبارة عن بناء على أرض زراعية لناحية بناء بالطوب الأبيض ومونة الاسمنت وارتفاع يتراوح ما بين المتر والنصف إلى اثنان متر على مساحة اجمالية {قيراطين }ويعتبر تعدى بالبناء المخالف للقانون، بزمام الوحدة المحلية لقرية اولاد نجم بهجورة، وتمت الازالة حتى سطح الارض وتم اخذ تعهد على المواطنين برفع الانقاض وتاهيل الارض للزراعة مرة اخرى كما كانت علية فى السابق.

وأكد أشرف أنور أنه لا تهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين، مشدداً على رؤوساء الوحدات القروية التابعة للمدينة بالمتابعة المستمرة على مدار ٢٤ ساعة لأي حالة تعدي، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعديين، وفرض هيبة الدولة.

كما شنت الوحدة المحلية مركز حملة مكبرة بمدينة نجع حمادى جاء ذلك بحضور احمد فريج ، حسام مبارك نائبا رئيس المركز ، بيومى عبد الباسط مدير العلاقات العامة والاعلام بالمركز و قسم الاشغالات ووحدة شرطة المرافق بالوحدة المحلية، وذلك لضبط الشارع النجعاوى .

حيث استهدفت الحملة شوارع المدينة منطقة الترعة الضمرانية ومنطقة الشوادر القديمة وطريق مصر اسوان السريع وشارع المحكمة ( خلف بنك القاهرة وشارع ٣٠ مارس والطريق السريع ومنطقة المجتمع الجديد وشارع ١٥ مايو وشارع التحرير وشارع بور سعيد وشارع مجلس المدينة القديم، وذلك لرفع جميع الاشغالات، وازالة المعوقات و الباعة الجائلين الغير ملتزمين المتواجدين بالشوارع الرئيسية والفرعية التى تعرقل سير الماره والسيارات، وذلك حفاظا على المنظر الجمالى والحضارى للمدينة.

وأوضح أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع، ان الشارع ملك للمواطن واى تجاوزر من قبل مغتصبى الشوارع والطرق العامة والفرعية من الباعة الجائلين سوف يتم التصدى لهم بقوة القانون .