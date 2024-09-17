الأربعاء 18 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

جامعات ومدارس

توافد كبير على قافلة جامعة القاهرة بقرية سقيل بالجيزة

جانب من القافلة
جانب من القافلة

أطلقت جامعة القاهرة، قافلة تنموية شاملة بقرية سقيل بمركز أوسيم بمحافظة الجيزة، في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان". 

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة. 

و تقدم جامعة القاهرة من خلال القافلة خدماتها المجانية لأهالي القرية.

وقد توافد أهالي قرية سقيل على القافلة للاستفادة من خدماتها المتعددة، وعبروا عن امتنانهم لهذه الخدمات المجانية التي تساهم في تحسين أوضاعهم الصحية وغيرها، حيث نجحت القافلة في تقديم خدمات طبية وبيطرية وتوعوية وإرشاد نفسي، بالإضافة إلى الإرشاد الزراعي بما يتماشى مع احتياجات سكان المناطق الريفية وتقديم حلول متكاملة لمشاكلهم.

جامعة القاهرة ملتزمة بدورها المجتمعي

وأشاد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، بالتعاون المثمر مع مختلف الجهات لتنفيذ مبادرة "بداية جديدة"، مؤكدًا أن الجامعة ستواصل جهودها في دعم القرى والمناطق الريفية من خلال إرسال قوافل تنموية شاملة تضم تخصصات متعددة لتحقيق أهداف مبادرة رئيس الجمهورية في مجال التنمية البشرية.

وأكد رئيس جامعة القاهرة أن الجامعة ملتزمة بدورها المجتمعي من خلال إرسال سلسلة القوافل التي تطلقها الجامعة بهدف تحقيق التنمية الشاملة وبناء الإنسان في مختلف أنحاء الجمهورية، مشيرًا إلى أن هذه القوافل تسهم في تخفيف العبء عن المواطنين وتوفر لهم الرعاية الصحية اللازمة.

جدير بالذكر أن قطاع خدمة المجتمع بجامعة القاهرة أطلق خلال العام الحالي ما يزيد على 22 قافلة من القوافل التنموية الشاملة التي جابت عدد من محافظات الجمهورية، وذلك وفق برنامج زمني معتمد من إدارة الجامعة، حيث تتم هذه القوافل بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والمديريات المعنية بالمحافظات التي تنطلق إليها.

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