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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

هدف إمام عاشور في فاركو الأفضل بالدوري عن الموسم الأخير

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلنت رابطة الأندية المحترفة لكرة القدم ، اختيار هدف إمام عاشور لاعب وسط النادي الأهلي في شباك فاركو ، خلال منافسات الدوري الممتاز في موسمه المنقضي ، الأفضل بالبطولة المحلية.
 

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كان الشناوي قد حصل خلال وقت سابق على لقب أفضل حارس مرمى بالدوري عن الموسم ذاته ، ومحمد هاني أفضل ظهير أيمن ، كذلك كريم فؤاد أفضل ظهير أيسر.

على صعيد آخر، تلقى النادي الأهلي خطابًا من الاتحاد الإفريقي «كاف»، يخطره فيه بموافقته على تسليم درع الدوري عقب مباراة العودة أمام فريق جورماهيا الكيني المقرر لها يوم السبت المقبل 21 سبتمبر الجاري في بطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها باستاد القاهرة.
جاءت موافقة «كاف» بعدما تقدم الأهلي بطلب للاتحاد الإفريقي يطلب فيه تسليم درع الدوري؛ رغبةً في الاحتفال به مع الجماهير التي سوف تحضر المباراة.

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