القبض على عامل تورط في واقعة تحرش بالقاهرة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط عامل لقيامه بإرتكاب واقعة تحرش بإحدى السيدات في محافظة القاهرة.

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ففى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة من (إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول"– مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من عامل توصيل طلبات يعمل عن طريق أحد التطبيقات الذكية لقيامه عقب انصرافه من توصيل بعض الطلبات إليها بإرسال محادثات لها باللغة الإنجليزية على تطبيق "واتس آب" تضمنت عبارات وبعض الصور الخادشة للحياء.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عامل - مقيم بمحافظة الجيزة)..وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.

وفي سياق متصل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، اليوم الخميس، حُكماً بالسجن المؤبد لعاملٍ مُدانٍ بالاتجار في المواد المخدرة بمنطقة المعادي.

وتضمن الحُكم تغريمه 100 آلف جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير، وعضوية المستشارين كامل سمير كامل وسامح العنتبلى، وأمانة سر وائل فراج ومحمود عبدالرشيدي.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات، ووجهت له الاتجار بالمواد المخدرة المعادي.

كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 3761 لسنة 2024 جنايات المعادي، والمقيدة برقم 11118 لسنة 2024 كلي حلوان أن أحمد.ش - عامل، متهم بالاتجار بالمواد المخدرة، عثر بحيازته 2.7 كيلو جرام من الهيروين داخل مخزنه، ورد ملعومات سرية لمباحث القسم، انتقلت قوة امنية إلى مكان البلاغ، تمك العثور على كمية من المواد للمخدرة "2.7 كيلو جرام من الهيروين وعلى الفور وتم القبض عليه وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.