الداخلية تضرب بيد من حديد على أيد لصوص الكهرباء وتضبط 12 ألف قضية سرقة

اضطلعت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتى: الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (12856) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.



يأتي ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

وفي سياق منفصل ألقت مباحث الجيزة القبض على المتهمين بقتل موظف بالمعاشس داخل مسكنه وسرقته في حدائق أكتوبر، وتمت إحالتهما إلى النيابة للتحقيق.

تبلغ لقسم شرطة حدائق أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة (موظف بالمعاش - مقيم بدائرة القسم) داخل إحدى الغرف بمسكنه بدائرة القسم مقيد وعدم وجود الهاتف المحمول الخاص به.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية")، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة حيث قرر أحدهما بتعرفه على المجنى عليه منذ فترة فاختمر فى ذهنه سرقته، فقام بالاستعانة بالمتهم الثانى وقاما بالدخول إلى مسكن المجنى عليه والتعدى عليه وكتم أنفاسه خشية افتضاح أمرهما إلا أنه توفى، واستوليا على ( هاتف محمول – شاشة تلفاز – الفيزا كارد) ولاذا بالهرب"، وتم بإرشادهما ضبط ( الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه – هاتف محمول قاما بشرائه من متحصلات الواقعة – شاشة التلفاز – جزء من المبلغ المالى المستولى عليه من الفيزا كارد) .

3 مراهقين يرهبون طفلا بكلب ويتسبب في عقره

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله عبر موقع تواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام 3 أشخاص بترهيب طفل بكلب مما تسبب فى عقره وإحداث إصابته.

بالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة أوسيم بالجيزة بتاريخ 8 الجارى من (عامل ونجله سن "15" - مقيمان بدائرة المركز) بتضررهم من (3 "أحداث – أعمارهم " 15 ، 13 ، 12"- مقيمون بذات الدائرة) بتهديد نجل الأول بكلب مما تسبب فى عقره وإحداث إصابته .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط مرتكبى الواقعة فى حينه ، وبصحبتهم الكلب المشار إليه.. وتولت النيابة العامة التحقيق ، كما تم إيداع الكلب بأحد مراكز إنقاذ الحيوانات بالجيزة.