لحظة انفجار جهاز لاسلكي تابع لعناصر حزب الله في محل بقالة.. شاهد

عرضت فضائية العربية مقطع مصور لانفجار جهاز "بيجر" لأحد عناصر حزب الله وهو في أحد محلات البقالة.

وأظهر الفيديو العنصر وهو يجلس قبل أن يستلم رسالة على الجهاز الذي انفجر بعدها، ما أثار الهلع بين الحاضرين واسترعى هروبهم.

وأفادت وكالة "رويترز " نقلا عن مصادر أمنية مطلعة، بإصابة أكثر من ألف شخص بينهم مقاتلون من "حزب الله" ومسعفون، الثلاثاء، نتيجة انفجار أجهزة الاتصالات اللاسلكية المحمولة باليد.

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اللحظات الأولى لانفجار جهاز اتصال لاسلكي في يد أحد عناصر حزب الله #لبنان #قناة_العربية pic.twitter.com/JZUfTmiRdz — العربية (@AlArabiya) September 17, 2024

وأطلقت المشافي في لبنان نداء عاجلا للمواطنين بالتبرع بالدم وسط التدفق الكبير للضحايا، حيث استقبلت العديد من المشافي اللبنانية عشرات الإصابات وشوهد المصابون وهم يعانون من جروح حرجة.

وقال رئيس مشفى النبطية العام جنوبي لبنان، حسن وزني، لرويترز إن نحو 40 جريحا يتلقون العلاج في في مشفاه، وشملت الإصابات جروحا في الوجه والعينين والأطراف.

ومن جانبه قال الصليب الأحمر اللبناني إنه تم إرسال أكثر من 50 سيارة إسعاف و300 فرد من طواقم الطوارئ والخدمات الطبية للمساعدة في إجلاء الضحايا.

في موازاة ذلك انتشرت العديد من المقاطع من مناطق عدة في لبنان بعد انفجار لأجهزة اتصال يحملها عناصر الحزب وأدى لإصابة العشرات منهم.

وأظهر مقطع انفجار جهاز لعنصر من حزب الله في أحد محلات البقالة وسط حالة من الهلع أصابت الموجودين.

كما كشفت مقاطع أخرى من الضاحية الجنوبية لبيروت عشرات سيارات الإسعاف وهي تنقل مصابين إلى المستشفيات فيما تجمع عدد كبير من الأشخاص في المنطقة.

كما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية من جهتها عن "حدث أمني معاد غير مسبوق وقع في الضاحية الجنوبية لبيروت إضافة إلى العديد من المناطق اللبنانية".

وقالت إنه "تم وبواسطة تقنية عالية تفجير نظام الـ pagers المحمول باليد وقد أفيد عن عشرات الإصابات تعمل الإسعافات على نقلهم إلى المستشفيات".