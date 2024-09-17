تقنية عالية سبب انفجارات اللاسلكي.. وحزب الله: أكبر اختراق استخباراتي

أكد إعلام إسرائيلي أن إسرائيل تسببت في انفجار أجهزة لاسلكية تابعة لحزب الله باستخدام تكنولوجيا متقدمة تم تفعيلها عن بعد، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وأكدت وكالة رويترز عن مسؤول في حزب الله بأن تفجيرات أجهزة الاتصال تشكل أكبر خرق استخباراتي حتى الآن.

وأفادت أن التفجير في لبنان تم بواسطة تقنية عالية استهدفت نظام الـPagers المحمول باليد.

وأكدت أن تفجير الأجهزة التي كانت بحوزة عناصر من حزب الله شمل أجهزة الراديو.

وأفاد موقع لبناني بأن أجهزة الاتصالات حصل بها عطل مفاجئ استمر لعدة دقائق قبل التفجير.

وكشف إعلام إسرائيلي أن وزير الدفاع يوآف جالانت وقادة المنظومة الأمنية يجرون مشاورات مكثفة منذ الصباح بشأن لبنان.

وقال مسؤول في "حزب الله" لوكالة "أسوشيتد برس" إن ما لا يقل عن 150 شخصًا، بما في ذلك أعضاء في المجموعة، أصيبوا في أجزاء مختلفة من لبنان عندما انفجرت أجهزة النداء التي كانوا يحملونها.

وأضاف المسؤول، الذي تحدث للوكالة شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالتحدث إلى وسائل الإعلام، أن الانفجارات كانت نتيجة "عملية أمنية استهدفت الأجهزة".

وأردف المسؤول دون الخوض في تفاصيل: "إن العدو (إسرائيل) يقف وراء هذا الحادث الأمني"، مشيرا إلى أن أجهزة النداء الجديدة التي كان يحملها أعضاء حزب الله كانت تحتوي على بطاريات ليثيوم انفجرت على ما يبدو.

يمكن لبطاريات الليثيوم، عند ارتفاع درجة حرارتها، أن تدخن وتذوب وحتى تشتعل. تُستخدم بطاريات الليثيوم القابلة لإعادة الشحن في المنتجات الاستهلاكية التي تتراوح من الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة إلى السيارات الكهربائية. يمكن أن تحرق حرائق بطاريات الليثيوم ما يصل إلى 590 درجة مئوية (1100 درجة فهرنهايت).

تأتي الحادثة في وقت من التوترات المتزايدة بين لبنان وإسرائيل.