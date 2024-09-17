مصرع أمين شرطة وإصابة آخر فى تصادم سيارة بدراجه بخارية بأسيوط

لقى أمين شرطة من قوة قسم ثان أسيوط مصرعه وإصابة اخر فى حادث تصادم سيارة بدراجة بخارية على طريق منقباد.

وتلقى اللواء وائل نصار مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط اخطار من شرطة النجدة يفيد بحادث سير تصادم سيارة بدراجه بخارية كانت تحمل عدد 2 من الأمناء الشرطة من قوة مباحث قسم ثان أسيوط

وانتقلت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى مكان محل البلاغ وتبين بالفحص الأولية تصادم سيارة بدراجه بخارية كانت تحمل أمناء شرطة اثناء ذهابهم إلى مركز تدريب إطلاق النار المقرر لهم.



ومن جهه أخرى، انقلبت السيارة فور تصادم بالدراجة البخارية ونتج عنها وفاة الأمين الشرطة يدعى عرفات .ع وإصابة امين شرطة فى حالة حرجه يدعى إبراهيم. م.ا وكلاهما من قوة شرطة مباحث قسم ثان أسيوط

وتم نقل الجثة تحت تصرف النيابة العامة إلى مشرحة المستشفى والمصابين إلى العناية بالمستشفيات الجامعية

وحرر محضر بالواقعه للعرض على النيابة لاستكمال التحقيقات اللازمة.