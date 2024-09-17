جامعة الزقازيق تشارك بفريقين في المعسكر الختامي للفرق الطلابية المبتكرة لبرنامج Gen-Z

تشارك جامعة الزقازيق برعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، بفريقين من كليتي الهندسة والآداب في فعاليات المعسكر الختامي المؤهل للتصفيات النهائية للفرق الطلابية المبتكرة لبرنامج Gen-Z التليفزيوني.

ويبلغ إجمالي الفرق المشاركة في فعاليات المعسكر الختامي ١٢٩ فريقًا من ٥٢ جامعة على مستوى الجمهورية، وهي جامعات (الزقازيق، القاهرة، عين شمس، الأزهر، إسكندرية، المنصورة، بني سويف، أسيوط، حلوان، طنطا، المنوفية، كفرالشيخ، قناة السويس، الفيوم، المنيا، العريش، بورسعيد، السويس، الوادي الجديد، دمياط، دمنهور، جنوب الوادي، أسوان، النيل الدولية، مدينة زويل، مطروح، ٦ أكتوبر، MSA أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، القاهرة الجديدة التكنولوجية، ٦ أكتوبر التكنولوجية، هيرتفوردشاير، هيليوبولس، بدر، المصرية الروسية، مصر للعلوم والتكنولوجيا، الدلتا التكنولوجية، المنصورة الجديدة، سمنود التكنولوجية، برج العرب التكنولوجية، الجلالة، سيناء، بدر بأسيوط، سفنكس، طيبة التكنولوجية، مصر الدولية، الجامعة الأمريكية، الجامعة البريطانية، المصرية الصينية، فاروس، حورس، أكاديمية الشروق، المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا دمياط الجديدة).

أشاد الدكتور خالد الدرندلي بالمبادرات التي تطلقها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، لتعزيز قدرات الطلبة في ريادة الأعمال، مؤكداً مواصلة دعم الجامعة للمبتكرين من الطلاب والخريجين لتشجيعهم على الإبداع، ومواصلة الإنتاج والمشاركة الفعالة في بناء المعرفة والفرد والمجتمع.

ومن جانبه، أكد الدكتور إيهاب الببلاوي حرص الجامعة الدائم على تقديم كافة أشكال الدعم والرعاية لطلابها المبتكرين والمبدعين، لتنمية وتطوير قدراتهم ومهاراتهم ودعم إبداعاتهم، وتوفير بيئة داعمة ومحفزة تساعدهم في تحويل أفكارهم وإبداعاتهم إلى مشروعات ناجحة على أرض الواقع تُساهم في خدمة المجتمع من خلال دراسة دقيقة للموارد البشرية والاقتصادية والقواعد الصناعية، وتحقيق أقصى استفادة لخدمة أغراض التنمية المستدامة.

وأوضح الدكتور أحمد عسكورة، مدير مركز إدارة المشروعات والابتكار وريادة الأعمال والتصنيف الدولي أن Gen-Z هو برنامج مختص بدعم المبتكرين، وإتاحة الفرص لهم، لإنشاء الشركات الخاصة بهم، التي تسهم في تحويل مبتكراتهم لمنتجات على أرض الواقع، مشيراً إلى أن هذا البرنامج يأتي في إطار السياسة الوطنية لدعم رواد الأعمال، ويعكس التزام الدولة المصرية بدعم الابتكار وتمكين الشباب من المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠.

يشار إلى أن المشاركة في مسابقة أوليمبياد الشركات الناشئة تسهم في التصعيد للمعسكر الختامي على مستوى الجمهورية للمشاركة في برنامج GenZ التلفزيوني، والحصول على التدريب والتوجيه من رواد الأعمال والمستثمرين ذوي الخبرة، وتمويل الشركات الفائزة ب٥٠٠ ألف جنيه، وتقديم خدمات قيمتها ٥٠٠ ألف جنيه، فضلاً عن إمكانية الوصول إلى شبكة من المستثمرين وأصحاب الأعمال، وإبراز مجهودات الفرق إعلاميًّا.