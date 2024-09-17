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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

حارس أهلي جدة يشيد بدعم الجماهير

ميندي
ميندي

أعرب الحارس الدولي السنغالي إدوارد ميندي، لاعب فريق الأهلي السعودي، عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على حساب بيرسبوليس الإيراني في الجولة الأولى من منافسات دوري أبطال آسيا.

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اهلي جدة يهزم برسيبوليس الإيراني بهدف في دوري أبطال آسيا للنخبة

وحصل ميندي على جائزة أفضل لاعب في المباراة بعد أدائه المميز في الدفاع عن مرمى الأهلي والحفاظ على نظافة شباكه، ليقود "الراقي" للفوز بهدف نظيف سجله الإيفواري فرانك كيسي.

وفي تصريحات تلفزيونية عقب المباراة، قال ميندي: "أنا سعيد جدًا بالفوز اليوم، وأوجه شكري لجماهير الأهلي على دعمهم المتواصل. هم الأفضل دائمًا". وأضاف: "جماهيرنا تساندنا سواء كنا نلعب داخل جدة أو خارجها، بفضلهم لا نشعر أننا نلعب خارج ملعبنا".

بهذا الانتصار، افتتح الأهلي مشواره في دوري أبطال آسيا للنخبة بشكل مثالي، واضعًا نفسه في موقف قوي للتأهل إلى المراحل المتقدمة من البطولة.

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