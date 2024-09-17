اهلي جدة يهزم برسيبوليس الإيراني بهدف في دوري أبطال آسيا للنخبة

نجح فريق اهلي جدة السعودي في حصد ثلاثة نقاط بعد فوزه في مباراته امام فريق بيرسوبوليس الإيراني بهدف مقابل لاشىء ضمن مباريات الجولة الاولى لبطولة دوري أبطال أسيا للنخبة والتي جمعت الفريقين على ملعب الأمير عبد الله الفيصل بجدة .

جاء هدف المباراة في الدقيقة الثانية من بداية المباراة وسجله الايفواري فرانك كيسي بعد تمريرة من الجزائري رياض محرز لينجح فريق الأهلي في الحفاظ على تقدمه حتى نهاية المباراة .

وفي نفس الجولة فاز فريق الاستقلال الإيراني على منافسه الغرافة القطري بثلاثة أهداف مقابل لاشىء في المباراة التي جمعت الفريقين بطهران .