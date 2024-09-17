سفير مصر في كينشاسا يلتقي مع الرئيس المنتخب للجمعية الوطنية في الكونجو

التقى السفير هشام المقود، سفير جمهورية مصر العربية في كينشاسا، مع Vital Kamerhe، الرئيس المنتخب للجمعية الوطنية في جمهورية الكونجو الديمقراطية، حيث قام السفير المصري بتسليمه خطاب التهنئة المُوجه إليه من السيد المستشار د.حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب المصري.

ولقد أعرب Kamerhe عن تقديره الشديد لمصر قيادةً وشعبًا، موضحًا أن العلاقات بين البلدين كانت دائمًا متميزة منذ حقبة الرئيسين جمال عبد الناصر وموبوتوسيسي سيكو.

كما أعرب عن ترحيبه بتلبية دعوة السيد رئيس مجلس النواب المصري لزيارة مصر على رأس وفد برلماني.

من جانبه، أشار السفير المصري إلى ما تشهده العلاقات بين مصر والكونجو الديمقراطية من تطور إيجابي خلال الفترة الماضية، وما توليه القيادة المصرية من اهتمام خاص لتنمية هذه العلاقات في كافة المجالات، منوهًا إلى الروابط الأخوية بين رئيس الجمهورية والرئيس تشيسيكيدي.

كما أعرب عن تطلعه إلى التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون بين المجلسين، وذلك على هامش زيارة سيادته المقترحة إلى مصر.