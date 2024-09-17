تأجيل مُحاكمة 3 مُتهمين في "تنظيم الجبهة"

أجلت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الثلاثاء، مُحاكمة 3 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ“تنظيم الجبهة الإسلامية“ لجلسة 18 نوفمبر المقبل لمرافعة الدفاع.

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صدر القرار برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

كانت قد أمرت نيابة امن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة بإحالة اوراق القضية رقم 1320لسنة 2024 جنايات التجمع الخامس والمقيدة برقم 52 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة العليا، الي المحاكمة الجنائية امام المحكمة المختصة وهي القضية المتهم فيها 3 متهمين بينهم ربة منزل والمعروفة إعلامياً بـ " تنظيم الجبهة الإسلامية "

وكانت قد وجهت النيابة العامة الي المتهمين تهمة تولي قيادة جماعة ارهابية تهدف الي استخدام القوة والعنف وترويع المواطنين وتهديد الامن القومي للبلاد، وايضا تهمة التمويل الارهابي لجماعة ارهابية، واحراز سلاح ناري بدون ترخيص، والانضمام لجماعة إرهابية.

وفي سياق متصل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة في مجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حُكماً بمُعاقبة متهمين بالحبس مع الشغل لمدة سنتين بتهمة الشروع في سرقة هاتف محمول من مواطنة بالبساتين

وأسندت النيابة العامة للمتهمين "محمود.م"،"محمد .ع" تهمة الشروع في سرقة الهاتف المحمول المملوك للمجني عليها وكان ذلك بالطريق العام وبطريق الاكراه الواقع عليها بأن رصدا حركتها وأعترضا سبيلها حال استقلالهما لدراجة بخارية وتمكن المتهم الثاني من استلاب الهاتف خلسة. وحال مقاومتها اياه وتشبثها بيده والي التعدي عليها ضربا حتي افلتته وتشبثت بالدراجة البخارية واستقلاله والمتهم الأول فقام المتهمان بسحلها أرضا للتمكن من الفرار هربا فحدثت اصابتها تلك الثابتة والموصوفة بالتقرير الطبي المرفق ما كان من شأنه القاء الرعب والفزع في نفسها وقد خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لارادتهما فيه وهو ضبطهما والجريمة متلبسا بها

وشهدت المجني عليها أنها وحال سيرها بأحد شوارع المعراج دائرة قسم البساتين لقضاء بعض حاجاتها وهاتفها المحمول بجيب بنطالها الخلفي فوجئت بالمتهمين وهما يستقلان دراجة بخارية والمتهم الثاني يخطف الهاتف من جيب بنطالها فأمسكت بيده الا انه ضربها علي يدها لتخليص منها وتمكن بالفعل من افلات يده منها الا انها تشبثت بالقطعة الحديدية خلف الدراجة البخارية حال سيرها مما أدي الي سقوطها علي الأرض وسحلها بينما ظل المتهم الثاني يضربها علي يده وذراعها مما أدي الي حدوث اصابتها الا انها ظلت ممسكة بجسم الدراجة البخارية حتي تمكن المارة من ايقاف الدراجة البخارية وضبط المتهمين.