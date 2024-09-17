تأجيل مُحاكمة مُتهمين في "خلية المرج"

أصدرت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، والمنعقدة بمجمع محاكم بدر، قرارا بتأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهمين فى القضية المعروفة بـ"خلية المرج الإرهابية"، لجلسة 3 نوفمبر للمستندات.

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وأسندت النيابة العامة للمُتهمين فى القضية رقم 3257 لسنة 2023، أنه بتاريخ 13 نوفمبر 2014، بدائرة المرج محافظة القاهرة، المتهمون جميعا انضموا إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بان منعوا مؤسسات الدولة وسلطتها العامة، وتخريب المؤسسات العامة والخاصة، بهدف الإخلال بالنظام العام وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها تلك الجماعة فى تحقيق أغراضها.

وأكد أمر الإحالة أن المتهمين اشتركوا فى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون "جماعة الإخوان"، والغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.

ووجه للمتهمين الثالث والرابع حيازة مواد مفرقعة "مخاليط ألعاب ناريةـ كلورات البوتاسيم، ومفرقعات الكلورات"، قبل الحصول على ترخيص بذلك، قصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام، وبقصد المساس بالوحدة الوطنية.

وفي سياق متصل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، اليوم الخميس، حُكماً بالسجن المؤبد لعاملٍ مُدانٍ بالاتجار في المواد المخدرة بمنطقة المعادي.

وتضمن الحُكم تغريمه 100 ألف جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير، وعضوية المستشارين كامل سمير كامل وسامح العنتبلى، وأمانة سر وائل فراج ومحمود عبدالرشيدي.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات، ووجهت له الاتجار بالمواد المخدرة المعادي.

كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 3761 لسنة 2024 جنايات المعادي، والمقيدة برقم 11118 لسنة 2024 كلي حلوان أن أحمد.ش - عامل، متهم بالاتجار بالمواد المخدرة، عثر بحيازته 2.7 كيلو جرام من الهيروين داخل مخزنه، ورد ملعومات سرية لمباحث القسم، انتقلت قوة امنية إلى مكان البلاغ، تمك العثور على كمية من المواد للمخدرة "2.7 كيلو جرام من الهيروين وعلى الفور وتم القبض عليه وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.

وفي وقتٍ سابق، ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على عناصر تشكيل عصابي، بتهمة جلب وتهريب مواد مخدرة، بلغت قيمتها المالية قرابة 9 ملايين جنيه.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، قيام عناصر تشكيل عصابي ضم 6 عناصر إجرامية "لأربعة منهم معلومات جنائية" اثنين منهم يحملان جنسية إحدى الدول، بعمليات جلب وتهريب المواد المخدرة.

تم استهدافهم بمأمورية بمشاركة الأجهزة الأمنية المعنية وأمكن ضبط 5 منهم والأخير متواجد خارج البلاد، وبحوزتهم كمية لبودر الحشيش المخدر وزنت 2.800 كيلو جرام، كمية لمخدر الحشيش وزنت 1.320 كيلو جرام، عدد من الأقراص والأمبولات المخدرة، زجاجة زيت لمخدر الحشيش، زجاجة بها مادة "ديماسيل فورماميت"، طبنجة صوت، و2 سلاح أبيض، ميزان حساس، ومبالغ مالية عملات “محلية، أجنبية”.

وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمواد والأقراص المخدرة المضبوطة، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بتسعة ملايين جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.