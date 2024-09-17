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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

روسيا: إحباط محاولة تفجير سيارة رئيس مؤسسة دفاعية في سفيردلوفسك

قوات روسية
قوات روسية

كشف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الثلاثاء، عن إحباط محاولة تفجير سيارة رئيس مؤسسة دفاعية في مقاطعة سفيردلوفسك، من قبل عميل للاستخبارات الأوكرانية، وفقًا لـ"سبوتنيك".

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وجاء في بيان جهاز الأمن الفيدرالي، "تمكن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، في إطار قضية جنائية بموجب القانون الجنائي الروسي، من إحباط أنشطة غير قانونية لمواطن روسي، من مواليد 1984، كان عميلا للاستخبارات العسكرية الأوكرانية، وعضوا في منظمة قومية إرهابية أوكرانية محظورة في روسيا".
وكما أوضحت الوزارة، بأن الإرهابي، بناءً على تعليمات من مشغليه، صنع عبوة ناسفة بدائية بهدف "تفجير سيارة أحد كبار الموظفين في مؤسسة دفاعية في مقاطعة سفيردلوفسك".
وأشار البيان، إلى أنه وأثناء اعتقاله خلال محاولة زرع عبوة ناسفة في مخبأ، أبدى مقاومة مسلحة وتم تحييده خلال تبادل لإطلاق النار.
وفي وقت سابق، صرح مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، ألكسندر بورتنيكوف، أن نظام كييف، على خلفية الإخفاقات العسكرية، بدأ في تكثيف نشاطه السري، وإرسال عملاء ومخربين إلى روسيا.

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