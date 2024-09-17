روسيا: استهداف منشآت الطاقة الأوكرانية التابعة لنظام كييف

ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الروسية استهدفت منشآت الطاقة الأوكرانية التي تعمل على دعم المؤسسات الدفاعية العسكرية التابعة لنظام كييف، وفقا لما أوردته وكالة "سبوتنيك".

وبحسب بيان وزارة الدفاع، استهدفت وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" التابعة للقوات المسلحة الروسية، عسكريي ومعدات لواء الهجوم الجبلي 128، ولواء المشاة البحري 37، ولواء الدفاع الأرضي 121، في مناطق بلدات نوفوألكساندروفكا، وتوكاريفكا، وفيسيلوي، في مقاطعة خيرسون، وستيبنوغورسك في مقاطعة زابوروجيه. وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، نحو 20 عسكرياً، وست سيارات، ومدفع هاوتزر من عيار 152 ملم طراز "دي-20"، ومستودع ذخيرة ميدانيا.

وقامت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" التابعة للقوات المسلحة الروسية، بتحسين مواقعها التكتيكية، واستهدفت تجمعات الأفراد، ومعدات الألوية الميكانيكية الهجومية 14 و44 و67 و115 من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الهجوم الأرضي، ولواء الدفاع الأرضي 104و119 في محيط بلدات كوبيانسك بتروبافلوفكا، كوفشاروفكا، غلوشكوفكا، نوفوسينوفو، كروغلياكوفكا في مقاطعة خاركوف، وبلدة روزوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وتيرني في جمهورية دونيتسك الشعبية.

بالإضافة إلى ذلك، تم صد 3 هجمات مضادة لوحدات من اللواء الميكانيكي 66 التابع للقوات الأوكرانية.

وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 600 عسكري، ودبابة، و3 مركبات قتالية مدرعة، و6 سيارات، ومدفع ذاتي الدفع "بوغدان" عيار 155 ملم، ومدفعي هاوتزر" إف إتش-70" عيار 155 ملم مصنوعين في بريطانيا، ومدفعين هاوتزر "إم777" و"إم198" مصنوعين في أمريكا، ومدفع "دي-20" عيار 152ملم، ومدفع هاوتزر "دي-30" عيار122ملم، ومدفعين "إم-119"عيار 105 ملم مصنوعين في أمريكا، إضافة إلى تدمير محطة رادار إلكترونية، ومحطة مضادة للبطاريات.