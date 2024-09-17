دعاء زهران: القضية السكانية واحدة من أهم التحديات التنموية التي تواجه الدولة المصرية

أشادت الدكتورة دعاء زهران، رئيس مجلس أمناء مؤسسة هي تستطيع للتنمية، بحملة "مشوار الألف الذهبية يبدأ بخطوة" التي تم إطلاقها لتقديم خدمات تنظيم الأسرة للسيدات مجانا تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفي إطار مبادرة رئيس الجمهورية بداية، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان.

وقالت زهران، إن هذه الحملة تساهم فى زيادة توعية السيدات بأهمية لتنظيم الأسرة، والتوسع في إتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بجميع قري ومراكز محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى توفير خدمات الصحة الإنجابية من متابعة الحمل وفحص بالسونار والكشف على السيدات، بالإضافة أيضا إلى عقد ندوات توعوية لرفع الوعي الصحي بأهمية الصحة الإنجابية ومردودها على صحة الأم والطفل.

وأوضحت أن الفترة الراهنة تتطلب جهودا كبيرة لنشر التوعية بالمفهوم الصحيح للصحة الإنجابية وعلاقته بتنظيم الأسرة، حيث إن الكثير من الأشخاص ليس لديهم الوعى والمعرفة بهذه المفاهيم، بالإضافة إلى نشر الوعي بخطورة الزيادة السكانية التي أصبحت قضية أمن قومي.

وشددت الدكتورة دعاء زهران، بأهمية التوعية بخطورة الزيادة السكانية، والتعامل مع القضية السكانية من منظور تنموي شامل يعتمد في الأساس على الارتقاء بالخصائص السكانية كالتعليم، والصحة، وفرص العمل، والتمكين الاقتصادي، والثقافة إلى جانب ضبط معدلات النمو السكاني، مؤكدة أن الزيادة السكانية تؤثر بشكل كبير على نصيب الفرد من الناتج القومى، خاصة أن القضية السكانية تُعدّ واحدة من أهم التحديات التنموية التي تواجهها الدولة المصرية.