نائب وزير السياحة تلتقى الرئيس التنفيذى للهيئة السعودية للبحر الأحمر لبحث سبل التعاون فى مجال السياحة الساحلية

التقت، يمنى البحار نائب وزير السياحة والآثار، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمحمد آل ناصر الرئيس التنفيذى للهيئة السعودية للبحر الأحمر، وسمو الأمير سعود بن تركى بن فهد آل سعود المدير التنفيذى للشراكات الاستراتيجية بالهيئة، والأستاذ على النقلان مدير المراسم فى الهيئة، وذلك بحضور الأستاذ أحمد نبيل معاون الوزير.

ويأتى هذا اللقاء تنفيذًا لتوجيهات شريف فتحى وزير السياحة والآثار فيما يتعلق بتعزيز التعاون مع الأشقاء فى المملكة العربية السعودية لتطوير منتجات سياحية وتنمية الحركة السياحية بالبلدين.

وقد تم خلال هذا اللقاء، بحث سبل التعاون المشترك بين البلدين فى مجال السياحة الساحلية بالبحر الأحمر تعظيمًا للاستفادة من المقومات السياحية الموجودة فى البلدين وتنوع العرض السياحى بما يتيح خلق وتسويق منتج سياحى إقليمى متكامل واجتذاب أنماط سياحية مختلفة مثل سياحة اليخوت.