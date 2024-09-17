محافظة الجيزة ترفع القدرات الاستيعابية للمدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد

افتتح المهندس عادل النجار محافظ الجيزة صباح اليوم الثلاثاء مدرسة الفيروز الرسمية للغات بمدينة الفردوس بحدائق أكتوبر في إطار الاستعدادات الجارية لاستقبال العام الدراسي الجديد.

وأشار المحافظ خلال الافتتاح إلى أن المدرسة مقامة على مساحة ٧٣٨٠ م٢ وتضم ٤٢ فصلا تعليميا، إلى جانب مساحات مخصصة للأنشطة والفعاليات والتى تعد إضافة مميزة للمنظومة التعليمية فى إطار خطة المحافظة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية لرفع القدرة الاستيعابية لمدارس المحافظة وتقليل الاغتراب بين قطاعاتها.

كما افتتح المحافظ أعمال التوسعة بمدرسة الأورمان الرسمية للتعليم الأساسى بالدقى والتى أضافت ١٧ فصل جديد لطاقة المدرسة الاستيعابية.

كما إفتتح محافظ الجيزة أعمال تطوير ورفع كفاءة مدرسة سيد الشهداء الابتدائية بالعجوزة والتى تضمنت أعمال دهان وصيانة ودعم معامل المدرسة بالأجهزة والمعدات وإستحداث صالة للألعاب الرياضية، وذلك ضمن مشروع تطوير منطقة ميت عقبة وشارع إبراهيم البعثى من خلال منحة من الإتحاد الأوروبى مفوضة إلى جهاز تنمية المشروعات والوكالة الفرنسية للتنمية.

كما تابع المحافظ الإنتهاء من أعمال رفع كفاءة وصيانة عدد ٤٥ فصلا دراسيا بمدرسة الشهيد عقيد أحمد محمود شعبان بالعمرانية.

ووجه المحافظ مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة ومدير هيئة الأبنية التعليمية بالجيزة بضرورة المتابعة الدورية لكافة المنشآت والأبنية للحفاظ على أعمال التطوير والتأكد من الالتزام بجداول الصيانة الدورية وأعمال رفع الكفاءة لضمان تحقيق أقصى استفادة وتقليل الهدر.

كما شدد المحافظ على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل والجهات الأمنية لرفع كفاءة محيط المدارس ومنع الإشغالات إستعدادا لبداية العام الدراسى.

رافق المحافظ السادة هند عبدالحليم نائب المحافظ و محمد مرعى رئيس مدينة الجيزة و أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش و أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة والمهندس هشام زين العابدين مدير عام هيئة الأبنية التعليمية فرع الجيزة ورؤساء أحياء العجوزة والدقى والعمرانية ورئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعى ورئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة.