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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

وزير الري يلتقي نظيره العراقي على هامش فعاليات المنتدى العربي السادس للمياه

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، عون ذياب عبد الله وزير الموارد المائية بالجمهورية العراقية، على هامش فعاليات "المنتدى العربى السادس للمياه" المنعقد في أبو ظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأعرب الدكتور سويلم عن سعادته بهذا اللقاء الذي يؤكد على قوة العلاقات الثنائية بين البلدين فى كافة المجالات، مشيراً لتشابه التحديات التى تواجه قطاع المياه فى مصر والعراق،  كون الدولتين هما مهد الحضارة الفيضية التى قامت على أحواض الأنهار سواء نهرى دجلة والفرات أو نهر النيل، وهو ما يتطلب التعاون لتحسين عملية إدارة المياه ، مؤكداً أهمية مواصلة تفعيل بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين فى عام ٢٠٢٠ والتى تم تجديدها في عام ٢٠٢٤.

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ومن جانبه أعرب الوزير العراقى عن تطلعه للاستفادة من الخبرات المصرية فى إدارة المياه خاصة فى مجال الرى الحديث وإعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى لرفع كفاءة استخدام المياه.

وتوجه الدكتور سويلم بالدعوة للوزير العراقى للمشاركة فى فعاليات إسبوع القاهرة السابع للمياه والمزمع عقده فى شهر أكتوبر المقبل.

توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والعراق في مجال الموارد المائية

يذكر أنه قد سبق توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والعراق في مجال الموارد المائية للتعاون فى مجالات (الري الحديث، معالجة وإعادة استخدام المياه ، القضاء على التصحر، مقاومة الحشائش المائية، هيدروليكا الأنهار  والشواطئ، نوعية المياه والرسوبيات، الإصلاح المؤسسي والتشريعي، حماية الشواطئ)، وتم تشكيل لجنة توجيهية فنية مشتركة من الجانبين، وتشكيل مجموعة عمل مشتركة من الفنيين المصريين والتي قامت بالعديد من الزيارات الميدانية للعراق وإعداد صياغة مشتركة لبرنامج عمل يعكس مجالات التعاون بين البلدين.

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