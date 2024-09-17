أطعمة تسبب السرطان عند تسخينها| مخاطر يجب الانتباه إليها

تعتمد الكثير من العائلات على تسخين الأطعمة كوسيلة سريعة لتناول الطعام في ظل ضغوط الحياة اليومية، ورغم أن هذا الأمر يبدو مريحًا، إلا أن هناك أطعمة قد تتحول إلى خطر صحي عند إعادة تسخينها، كما أظهرت دراسات عديدة أن بعض الأطعمة قد تنتج مواد مسرطنة عند تعريضها لدرجات حرارة مرتفعة، وفيما يلي نقدم لك مجموعة من هذه الأطعمة ولماذا يجب الانتباه عند إعادة تسخينها.

أطعمة تسبب السرطان عند تسخينها

أطعمة تسبب السرطان عند تسخينها

1. البطاطس

تعد البطاطس من أشهر الأطعمة التي يتم تسخينها بشكل متكرر، وعند تسخينها، خصوصاً إذا كانت مقلية أو مخزنة لفترة طويلة، قد تتكون مادة الأكريلاميد، وهي مادة كيميائية قد تزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

2.الدجاج

عند تسخين الدجاج المطبوخ مرة أخرى، يتغير تركيب البروتينات فيه، مما قد يؤدي إلى تكون مركبات سامة تؤثر سلباً على صحة الجهاز الهضمي وترتبط بالإصابة ببعض أنواع السرطان.

3. البيض

البيض المسلوق أو المقلي يمكن أن يكون خطيراً إذا تم تسخينه مرة أخرى. قد تتغير بنية البروتينات في البيض عند التسخين، ما يسبب مشاكل هضمية وربما يؤدي إلى إفراز مواد ضارة قد تكون مسرطنة.

4. الأرز

الأرز المطبوخ يحتوي على بكتيريا قد تبقى حتى بعد الطهي، وإذا تم تبريده ثم تسخينه لاحقاً، يمكن أن تتكاثر هذه البكتيريا وتنتج سمومًا تسبب التسمم الغذائي، وبعض الدراسات تشير إلى إمكانية ربطها بالإصابة بالسرطان على المدى البعيد.

5. السبانخ والخضروات الورقية

تحتوي السبانخ والخضروات الورقية الأخرى على نسبة عالية من النترات، عند تسخينها، تتحول النترات إلى نتروزامين، وهي مركبات يمكن أن تكون مسرطنة وتزيد من احتمالية الإصابة بأنواع معينة من السرطان.

6. الزيوت المستخدمة في القلي

الزيوت التي تستخدم لأكثر من مرة، خاصة في القلي، تتفكك مكوناتها الكيميائية عند التسخين المتكرر، مما يؤدي إلى تكون مواد مسرطنة مثل البنزوبيرين.

الانتباه إلى كيفية تسخين الطعام وإعادة استخدامه ليس مجرد مسألة تتعلق بالنكهة أو الطعم، بل هو جزء من الحفاظ على الصحة العامة. بتجنب تسخين هذه الأطعمة، يمكن تقليل خطر التعرض لمواد قد تكون مسرطنة. لذا، يوصى باتباع نصائح التغذية السليمة والحفاظ على جودة الطعام عند تحضيره وتخزينه.