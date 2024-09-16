تأثير تناول الأرز يوميًا على صحة مرضى السكري ونصائح للتقليل من مخاطره

يُعتبر الأرز من الأطعمة الأساسية في العديد من الثقافات والمطابخ حول العالم، ولكنه قد يُشكّل تحديًا غذائيًا لمرضى السكري، ونظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من الكربوهيدرات، يمكن أن يؤدي تناول الأرز يوميًا إلى زيادة مستويات السكر في الدم، وفيما يلي نقدم لك أضرار تناول الأرز بشكل يومي على مرضى السكري، وكيف يمكنهم تحسين نظامهم الغذائي لتجنب هذه المخاطر.

أرز

أضرار تناول الأرز يوميًا لمرضى السكري

1. ارتفاع مستويات السكر في الدم:

الأرز الأبيض يحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات التي تتحول بسرعة إلى سكر في الدم. هذا يؤدي إلى ارتفاع سريع في مستويات الجلوكوز بعد تناوله، مما يجعل التحكم في مستوى السكر أكثر صعوبة.

2. زيادة خطر مقاومة الأنسولين:

الاستهلاك اليومي للأرز الأبيض قد يزيد من خطر تطوير مقاومة الأنسولين، وهو عامل رئيسي يؤدي إلى تفاقم مرض السكري من النوع الثاني.

3. السمنة وزيادة الوزن:

الأرز الأبيض قليل الألياف وسريع الهضم، مما قد يؤدي إلى الشعور بالجوع بعد وقت قصير من تناوله. هذا قد يؤدي إلى تناول كميات أكبر من الطعام وزيادة الوزن، مما يزيد من خطر المضاعفات الصحية المرتبطة بالسكري.

4. فقدان القيمة الغذائية:

الأرز الأبيض يفقد جزءًا كبيرًا من قيمته الغذائية أثناء عملية التكرير. على الرغم من أنه مصدر جيد للطاقة، إلا أنه يفتقر إلى الألياف والمعادن والفيتامينات الضرورية التي يحتاجها مرضى السكري.

نصائح لمرضى السكري

- يُفضل استبدال الأرز الأبيض بالأرز البني أو الحبوب الكاملة، حيث تحتوي هذه الأنواع على نسبة أكبر من الألياف وتساعد في التحكم بمستويات السكر في الدم.

- تحديد كمية الأرز المتناولة والتحكم في حجم الحصة يمكن أن يقلل من تأثيره السلبي على مستويات السكر.

- مزج الأرز مع الخضروات أو البروتينات يمكن أن يُبطئ عملية الهضم ويقلل من ارتفاع مستويات السكر في الدم.

تناول الأرز يوميًا قد يكون ضارًا لمرضى السكري إذا لم يتم التحكم في الكمية والنوع المستهلك، ومن الأفضل تناول الأرز البني أو الحبوب الكاملة بديلاً عن الأرز الأبيض، مع الحرص على التوازن في النظام الغذائي لضمان صحة أفضل وتحكم في مستويات السكر.