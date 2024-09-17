الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الأسبوع المقبل (فيديو)

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الفترة الحالية من العام، هي فترة انتقالية جوية بين الصيف والخريف، وتشهد تذبذبا واختلاف في درجات الحرارة.

درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين رشا مجدي، وعبيدة أمير، مقدمتا برنامج صباح البلد، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه عندما تكون درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية عند 33 درجة فإن الكتل الهوائية قادمة من البحر المتوسط.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الكتل الهوائية القادمة من البحر المتوسط تكون مصحوبة بالرطوبة وهو ما يزيد بالارتفاع في درجات الحرارة.

وأشارت إلى أن الرطوبة تقل بشكل تدريجي مع بدء التأثر بالمنخفضات الجوية الموجودة على البحر المتوسط، حيث تتوزع الرطوبة على عامود الهواء وتتحول على نسب منخفضة ومتوسطة وهذا مع بدايات شهر أكتوبر المقبل.

وأوضحت أن الأسبوع المقبل يشهد البداية الرسمية لفصل الصيف، وستكون هناك موجة حارة تكون ذروتها يوم السبت المقبل وتسجل 38 درجة على القاهرة الكبرى.

الحرارة تبدأ في الانخفاض يوم الأحد

وأكدت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الحرارة تبدأ في الانخفاض يوم الأحد وتكون الكتل الهوائية قادمة من الصحراء الغربية ولكن ستكون نسب الرطوبة منخفضة.

درجات الحرارة اليوم 17-9-2024

ونرصد درجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة على أغلب المدن والمحافظات اليوم..

- درجة الحرارة في القاهرة .. 25 و33.

-درجة الحرارة في الإسكندرية .. 23 و32.

- درجة الحرارة في كفر الشيخ .. 25 و33.

- درجة الحرارة في المنصورة .. 24 و33.

- درجات الحرارة فى الزقازيق .. 25 و34.

- درجة الحرارة في طنطا .. 24 و33.

- درجة الحرارة في دمياط .. 25 و31.

- درجة الحرارة في بورسعيد .. 26 و30.

- درجة الحرارة في الإسماعيلية .. 24 و34.

- درجة الحرارة في السويس .. 24 و33.

- درجة الحرارة في العريش .. 24 و32.

- درجة الحرارة في رفح .. 23 و31.

- درجة الحرارة في رأس سدر .. 25 و35.

- درجة الحرارة في نخل .. 18 و32.

- درجة الحرارة في سانت كاترين .. 17 و28.

- درجة الحرارة في الطور .. 27 و32.

- درجة الحرارة في طابا .. 26 و33.

- درجة الحرارة في شرم الشيخ .. 28 و37.

- درجة الحرارة في العلمين .. 23 و30.

- درجة الحرارة في مطروح .. 24 و30.

- درجة الحرارة في السلوم .. 22 و33.

- درجة الحرارة في سيوة .. 23 و36.

- درجة الحرارة في الغردقة .. 28 و37.

- درجة الحرارة في مرسى علم .. 29 و36.

- درجة الحرارة في الفيوم .. 24 و34.

- درجة الحرارة في بنى سويف .. 24 و35.

- درجة الحرارة في المنيا .. 23 و36.

- درجة الحرارة في أسيوط .. 24 و37.

- درجة الحرارة في سوهاج .. 25 و38.

- درجة الحرارة في قنا .. 27 و41.

- درجة الحرارة في الأقصر .. 27 و40.

- درجة الحرارة في أسوان .. 28 و42.

- درجة الحرارة في الوادى الجديد .. 27 و40.

- درجة الحرارة في أبو سمبل .. 28 و41.

- درجة الحرارة في شلاتين .. 28 و37.

- درجة الحرارة في حلايب .. 29 و34.

- درجة الحرارة في أبو رماد .. 27 و35.

- درجة الحرارة في رأس حدربة .. 28 و33.