صممت سفينة "تيتانيك".. هارلاند آند وولف تعلن إفلاسها بعد 163 عامًا من العمل

أعلنت هارلاند آند وولف، التي يعود تاريخها إلى 163 عامًا وبنت السفينة الشهيرة "تيتانيك"، أنها أصبحت غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية وذلك بعد فشلها في تأمين التمويل اللازم لاستمرار عملياتها.

وقد قوبل طلب الشركة للحصول على تمويل حكومي من قسم المالية البريطانية برفض، مما دفعها إلى اتخاذ هذه الخطوة الصعبة.

وأوضحت الشركة أن موظفيها قد أُبلغوا بالفعل بتخفيضات في الوظائف بعمليات "غير أساسية" وفي الشركة القابضة.

ومع ذلك، أكدت الشركة أن عملياتها الأساسية، بما في ذلك حوض بناء السفن في بلفاست الذي شهد بناء "تيتانيك" ويقوم حاليًا ببناء ثلاث سفن حربية للحكومة البريطانية، لن تتأثر وستواصل العمل بشكل طبيعي.

الشركة أكدت أيضًا أنها تسعى لبيع هذه العمليات مع استمرار البحث عن تمويل جديد لدعم استمرارها.

وأشار راسل داونز، المدير التنفيذي المؤقت، إلى أن الشركة تواجه تحديات كبيرة نظرًا للخسائر التاريخية الكبيرة وفشلها في تأمين تمويل طويل الأجل.

هذه ليست المرة الأولى التي تستعد فيها هارلاند آند وولف للإفلاس، ففي عام 2019 تدخلت الحكومة البريطانية لإعادة هيكلة الشركة، قبل أن تنقذها شركة إنفراستراتا للطاقة عبر شرائها. ومنذ ذلك الحين، ركزت الشركة بشكل كبير على إصلاح السفن والعمل على مشروعات الطاقة الخضراء.

وأضافت الشركة أن العمل على مشروع تخزين الغاز في آيلاند ماجي بأيرلندا الشمالية، والذي يشكل جزءًا من استراتيجيتها للطاقة النظيفة، سيستمر بشكل طبيعي.

من جهته، طالب مات روبرتس، المسؤول النقابي في اتحاد العمال البريطاني GMB، الحكومة البريطانية بضرورة التدخل لضمان عدم استغلال أي شركة خاصة لاختيار أجزاء من أصول أو عقود هارلاند آند وولف لتحقيق مصالحها الخاصة.

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