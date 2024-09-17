أسعار الذهب بمحلات الصاغة اليوم الثلاثاء 17-9-2024

استقرت أسعار المشغولات الذهبية، في مصر مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3480 جنيها للجرام بدون مصنعية، بالتزامن مع استمرار ارتفاع أسعار الأوقية العالمية.

سعر الذهب في مصر:

عيار 24 يسجل 3979 جنيها.

عيار 21 يسجل 3480 جنيها.

عيار 18 يسجل 2980 جنيها.

الجنيه الذهب 27840 جنيها.

الذهب العالمي

سجلت أونصة الذهب العالمي ارتفاعا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 3.25% وهو أكبر ارتفاع أسبوعي منذ الأسبوع الأول من ابريل الماضي، ليسجل أعلى مستوى تاريخي عند 2586 دولار للأونصة وكان قد افتتح تداولات الأسبوع عند المستوى 2496 دولار للأونصة ليغلق عند 2578 دولار للأونصة.

الذهب يقترب من توقعات المؤسسات المالية العالمي التي أشار أغلبها أن يصل إلى المستوى 2600 دولار للأونصة بحلول عام 2024، على أن يستمر الصعود العنيف في أسعار الذهب حتى المستوى 3000 دولار للأونصة خلال النصف الثاني من عام 2025.

تحركت أسعار الذهب قرب أعلى مستوى لها على الإطلاق الثلاثاء قبل الإطلاق المتوقع لدورة من التيسير النقدي في الولايات المتحدة قد يستهلها مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بخفض كبير لأسعار الفائدة.

تحديث الأسعار

استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2581.68 دولار للأونصة، بحلول الساعة 0254 بتوقيت غرينتش. وسجل المعدن النفيس أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2589.59 دولار الاثنين.

كما استقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 2608.60 دولار.

وقال ييب جون رونج خبير الأسواق لدى آي.جي "أسعار الذهب توقفت عن الارتفاع في جلسة اليوم"، وأشار إلى أن هناك حالة من الترقب بعد مكاسب الآونة الأخيرة التي جاءت مدفوعة بتوقعات خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر، بحسب وكالة رويترز.

وينصب كل التركيز على اجتماع السياسة النقدية الذي يعقده المركزي الأميركي على مدار يومين وينتهي الأربعاء. وتتوقع الأسواق حاليا بنسبة 66 بالمئة خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس مقارنة بنسبة 43 بالمئة الجمعة.

وعادة ما تصبح السبائك التي لا تدر عوائد هي الاستثمار المفضل في أوقات انخفاض أسعار الفائدة.

وتراجع الدولار 0.1 بالمئة مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 30.79 دولار للأونصة، وزاد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 986.90 دولار.