أسعار الجنيه الإسترليني في البنوك اليوم الثلاثاء

ننشر سعر الجنيه الإسترليني اليوم الثلاثاء 17- 9- 2024، مقابل الجنيه المصرى بالبنوك العاملة في مصر، مسجلا فى البنك المركزي سعر 63.80 جنيه للشراء، و63.98 جنيه للبيع ،وفي البنك الأهلى المصرى سجل سعر 63.85 جنيه للشراء، 64.04 جنيه للبيع، وتشمل تحديثًا فوريًا للأسعار حال تغيرها.

سعر الجنيه الإسترليني فى البنوك كالتالى:

سعر الجنيه الإسترليني فى البنك المركزى المصرى

63.80 جنيه للشراء.

63.98 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني فى البنك الأهلى المصرى

63.85 جنيه جنيه للشراء.

64.06 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني فى بنك مصر

63.85 جنيه للشراء.

64.06 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني فى بنك الإسكندرية

63.82 جنيه للشراء.

64.06 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني فى البنك التجارى الدولى "cib"

63.82 للشراء.

64.04 جنيه للبيع

سعر الجنيه الإسترليني فى البنك العقاري

63.85 جنيه للشراء.

64.06 جنيه للبيع

سعر الجنيه الإسترليني فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

63.91 جنيه للشراء

64.10 جنيه للبيع

سعر الجنيه الإسترليني فى بنك القاهرة

63.45 جنيه للشراء

63.76 جنيه للبيع

اقترب الدولار، الثلاثاء، من أدنى مستوى له هذا العام عشية البدء المتوقع لدورة التيسير النقدي في الولايات المتحدة والتي يراهن المتعاملون في الأسواق على أنها قد تبدأ بخفض كبير لأسعار الفائدة.

وحوم اليورو حول 1.1123 دولار في التعاملات الآسيوية ليظل قريبا من أعلى مستوى له خلال العام عند 1.1201 دولار.

وارتفع الين إلى مستوى 140 مقابل الدولار في تعاملات ضعيفة بسبب عطلة أمس الاثنين، ثم تراجع إلى 140.77 مع عودة المتعاملين للعمل في طوكيو.

ووفقا لخدمة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، ارتفعت العقود الآجلة لصناديق مجلس الاحتياطي الفيدرالي لتزيد احتمالات خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 67 بالمئة مقابل 30 بالمئة قبل أسبوع.

وقال محللو ماكواري في مذكرة للعملاء "بغض النظر عما إذا كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة 25 أو 50 نقطة أساس يوم الأربعاء، نعتقد أن قرار المجلس سيكون (التيسير النقدي)".

وأضاف المحللون "سينخفض الدولار أمام العملات الرئيسية في حال الحديث عن تيسير نقدي كبير، حتى مع خفض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس... أكبر الخسائر، إن حدثت، ستكون على الأرجح مقابل الين".

وأرجعوا ذلك إلى أن "التباين بين توقعات البنوك المركزية سيظل الأكثر وضوحا بين مجلس الاحتياطي الاتحادي وبنك اليابان في الوقت الراهن".

ومن المتوقع أن يتمسك بنك اليابان بسياسته يوم الجمعة لكنه أشار إلى رفع أسعار الفائدة مرات أخرى.