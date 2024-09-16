روسيا تعلن عن تدمير معاقل قوات كييف في كورسك

كشفت قوات "أحمد" الروسية الخاصة تدمير أحد معاقل قوات كييف في منزل مهجور بالقرب من منطقة سودجا في مقاطعة كورسك، وفقًا لـ"روسيا اليوم".



وقال أحد مقاتلي القوات في تصريح لوكالة "ريا نوفوستي": "أبلغتنا وحدات الاستطلاع أن مدرعة من طراز BBM قامت بإنزال مجموعة مشاة بالقرب من منزل مهجور في سودجا حيث اتخذوا منه معقلا".

وأضاف: "وبحسب المعلومات ستة جنود على الأقل من القوات المسلحة الأوكرانية وصلوا إلى هذه النقطة وأقاموا معقلا صغيرا هناك".

وتابع قائلا: "نفذنا استهدافا جيدا.. أطلقنا قذيفة أولى، ثم قذيفة أخرى أصابت الهدف مباشرة، ثم قذيفة ثالثة على بعد خمسة أمتار من الهدف، ثم قذيفة أخرى أصابت الهدف مرة أخرى.. دُمر الهدف".

وتواصل القوات الروسية التصدي للهجوم الذي شنه الجيش الأوكراني على أراضي كورسك صباح 6 أغسطس الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أن خسائر قوات كييف على أطراف مقاطعة كورسك الروسية بلغت 13800 فرد و 115 دبابة و26 محطة حرب إلكترونية ومئات المدرعات وراجمات الصواريخ منذ الـ6 من أغسطس بحسب بيانات وزارة الدفاع الروسية.

فيما أعلن سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو مؤخرا أن متوسط خسائر جيش زيلينسكي 2000 قتيل يوميا على مختلف المحاور.