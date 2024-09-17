في إطار جهود الدولة المصرية لفتح الأسواق الجديدة أمام صادرات مصر الزراعية لدعم الاقتصاد القومي بالعملة الأجنبية.

فتح السوق الكوستاريكي

أعلن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي فتح السوق الكوستاريكي أمام صادرات مصر من البصل الطازج عقب المفاوضات بين الحجر الزراعي في البلدين.

جاء ذلك بناءا على تقرير تلقاه وزير الزراعة من د محمد المنسي رئيس الحجر الزراعي يفيد نجاح الحجر في فتح أسواق كوستاريكا أمام صادرات مصر من البصل الطازج وإخطار المجلس التصديري للحاصلات الزراعية والمصدرين بذلك والسماح بفحص اول شحنة بصل مصري مصدرة إلى كوستاريكا.



والجدير بالذكر أن كوستاريكا تستورد من مصر العنب والموالح والفراولة والنباتات الطبية وبعض الخضراوات.