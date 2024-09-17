ارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة والطماطم تسجل 40 جنيهًا بأسواق الغربية

شهدت أسواق محافظة الغربية ارتفاعا كبيرا في أسعار الخضراوات والفاكهة اختلفت أسواق الغربية بين الأسواق الرئيسية والأسواق العشوائية حيث ارتفعت الأسعار قليلا بالاسواق الرسمية مثل الحكمة وكفر عصام وقحافة بمدينة طنطا والارتفاع الجنوني للأسواق العشوائية البعيدة عن الرقابة.

ولوحظ الارتفاع الأكبر في الطماطم التي تعد الأكثر احتياجا للأسرة وعنصر هام في البيع و الشراء اليومي ومن الأسعار الغير مستقرة والتي تشهد أيضا ارتفاعاً مستمراً في الخضراوات والفاكهة بينما تشهد الأسماك ارتفاعً قليلاً في بعض الأحيان وتراجع قليل أحيانا أخري .

حيث سجل سعر الأسماك البلطي 90 جنيها متراجعا خمسة جنيهات عن الايام السابقة والسمك الروسي الماكريل 150 جنيه ليشهد ثبات في الأسعار

وشهدت أسعار البيض ارتفاعاً جنونيا حيث سجل كرتونة البيض الأحمر 170 جنيه لتتواصل ارتفاعه بصورة مستمرة وكرتونة البيض البلدي 200 جنيه والبيض الابيض 160 جنيه للكرتونة.

وفي أسواق الخضروات ارتفعت الأسعار في أسواق القرى أكثر من المدن نظراً لبعد أسواق القرى عن الرقابة وكانت الأسعار كالآتي .

الطماطم سجلت 40 جنيها للكيلو والباذنجان 12 جنيها والبطاطس سجل 25 جنيه للكيلو وسعر البامية 40 جنيها للكيلو والفاصوليا البيضاء 60 جنيها والخضراء 30 جنيها للكيلو و اللوبيا البيضاء 80 جنيها للكيلو.

وفي أسواق الفاكهة لم يختلف الحال عن أسواق الخضار الذي سجل ارتفاعا مستمرا حيث سجل سعر العنب 40 جنيها للكيلو والموز 25 جنيها للكيلو والمانجو 30 جنيها للكيلو وسجل البلح 30 جنيها للكيلو والجوافة 30 جنيها للكيلو والتين 30 جنيها والتفاح 65 جنيه للكيلو والبلح الأصفر 80 جنيه.