رفعت: كلمة السيسي في احتفالية المولد النبوي تؤكد النزعة الروحانية لديه

قال الكاتب الصحفي أحمد رفعت، إنّ كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في احتفالية المولد النبوي أمس تؤكد النزعة الروحانية لديه، موضحا أنّ الرئيس كان يستلهم ويستند على تجربة الرسول صاحب أعظم مشروع في البشرية في إعادة بناء الإنسان، إذ إنّ الرسول صلى الله عليه وسلم انتقل بمجتمعه من الجاهلية والإغارة والسلب والنهب والقتل ووأد البنات إلى مجتمع مختلف مبني على التعاون والبر ومكارم الأخلاق والتقوى.

السيسي يسعى لبناء الإنسان أخلاقيا

وأضاف «رفعت»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي يسعى إلى إعادة بناء الإنسان في مشروعه المقدم سياسيا وأخلاقيا للبشرية بأكملها، مشيرا إلى أنّ البشرية تحتاج إلى السلام والتسامح، كما أنّ الأمة العربية تحتاج للوحدة والعمل المشترك، معلقا: «مصر تحتاج إلى الوعي والعمل والجهد والبناء والتعايش المشترك».

استناد إلى قيم الرسول

وأردف الكاتب الصحفي أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي استند إلى الكثير من القيم الإنسانية في احتفالية المولد النبوي الشريف بالأمس، من أجل التأكيد لكل المجتمعين والعرب والمصريين على كون الإنسان هو محور كل شيء، والأخلاق محور إعادة بناء هذا الإنسان.