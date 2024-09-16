السيسي: رسالة الإسلام بلغت بالإنسانية أعلى درجاتها (فيديو)

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه :"نتطلع لمزيد من الجهود لبناء الإنسان معرفيا وأخلاقيا ليكون مواكبا لطبيعة العصر ومستحدثاته.

وتابع “السيسي” خلال كلمته في احتفالية المولد النبوي، اليوم الإثنين، أن حتفالية ذكرى المولد النبوي الشريف تمثل فرصة للاطلاع على سيرته العظيمة ﴿صلى الله عليه وسلم﴾، وتعزيز مفاهيم رسالة الإسلام في أذهاننـا، التـي بلغـــــت بالإنســـــانية أعـــــــلى درجـــــــاتها ورسمت للبشرية طريق المحبة والإخاء، من خلال منظومة أخلاقية.

وأشار إلى أن الاحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف تبعث في قلوبنا معاني الإنسانية الحقيقية إذ كان مولده إحياء للإنسانية وتكريم لها، قائلا: “لعل احتفالا اليوم يمثل فرصة للاطلاع على سيرته العظيمة وتعزيز مفاهيم رسالة الإسلام في أذهاننا التى بلغت فى الإنسانية أعلى درجاتها”.

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، احتفال وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية.

وتأتي الاحتفالية بحضور الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة ورجال الدين والأزهر الشريف.