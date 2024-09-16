السيسي: بناء الإنسان مسئولية تضامنية تحتاج كل المؤسسات الدينية والعلمية (فيديو)

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أنه: "في حاجة ماسة لمضاعفة الجهود التي تقوم بها جميع مؤسسات الدولة، خصوصًا المؤسسات الدينية في مجالات بناء الإنسان، وترسيخ القيم، ونشر الفكر الوسطي المستنير، ومواجهة الأفكار المتطرفة والهدامة".

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وتابع “السيسي” خلال كلمته في احتفالية المولد النبوي الشريف، اليوم الإثنين، أنه لا شك أن مهمة بناء الإنسان وتكوينه وإعداده، مسئولية تضامنية وتكاملية، تحتاج إلى تضافر جهود المؤسسات الدينية والعلمية والثقافية والشبابية والإعلامية، ومن قبل كل ذلك الأسرة لنبني معاً إنساناً قوياً واعياً رشيداً، يبني وطنه في مختلف المجالات، ليكون قدوة ونموذجاً حسناً لتعاليم دينه، تبني إنساناً صاحب شخصية قوية سوية؛ قادرة على تخطي الصعاب ومواجهة التحديات؛ وبناء التقدم والحضارة والعمران.

وشدد على أن الدولة المصرية لا تدخر جهداً في توفير كل الدعم، وتهيئة المناخ المناسب لإنجاح تلك الجهود.

وأشار إلى أن الاحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف تبعث فى قلوبنا معانى الإنسانية الحقيقية، إذ كان مولده إحياء للإنسانية وتكريم لها، قائلًا: “لعل احتفالًا اليوم يمثل فرصة للاطلاع على سيرته العظيمة وتعزيز مفاهيم رسالة الإسلام فى أذهاننا التى بلغت فى الإنسانية أعلى درجاتها”.

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، احتفال وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية.

وتأتي الاحتفالية بحضور الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة ورجال الدين والأزهر الشريف.