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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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عبداللطيف المر: «100 يوم صحة» قدمت ملايين الخدمات للمواطنين مجانًا

100 يوم صحة
100 يوم صحة

قال الدكتور عبداللطيف المر، أستاذ الصحة العامة، إنّ مبادرة «100 يوم صحة» ساهمت في تقديم جميع الخدمات الصحية إلى الكثير من المواطنين، موضحًا أنّ المبادرات الرئاسية تنجح في الوصول إلى الأماكن المحرومة من الخدمات في مختلف محافظات مصر وهو ما يميزها، فضلا عن تقديمها جهودا كثيرة سواء في الكشف المبكر عن الأمراض مثل السرطان أو السكر أو الفيروسات، كما توجد مبادرات لرعاية المرأة الحامل والأطفال. 

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عبد الغفار : "100 يوم صحة" قدمت 72 مليون خدمة مجانية

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«100 يوم صحة» قدمت أكثر من 71 مليون و844 ألف خدمات مجانية خلال 45 يوماً


جهود «100 يوم صحة»

وأضاف «المر»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ المبادرات الرئاسية الصحية مثل «100 يوم صحة» تستطيع الوصول إليها في أسرع وقت عن طريق الاتصال بالخط الساخن 15335 ، مشيرا إلى أنّ هناك خدمات خاصة بكبار السن كالزيارات المنزلية لهم، إذ إنّ هذه المبادرة ذات تغطية جغرافية شاملة وتصل إلى عدد كبير من المواطنين.

نجاح المبادرة رغم التحديات

وواصل أستاذ الصحة العامة أنّ مبادرة «100 يوم صحة» استطاعت تقديم ملايين الخدمات المجانية للكثير من المواطنين في مختلف الأماكن رغم التحديات التي واجهتها، لافتا إلى أنّ المبادرة تهتم بتوفير العلاج على نفقة الدولة مع مراعاة تقليل فترات الانتظار.

وتابع: «أتمنى من وزير الصحة النظر إلى إمكانية توفير تطبيقات صحية من أجل التثقيف الصحي للمواطنين».

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