إنطلاق فعاليات الملتقى التوظيفي لشباب البحيرة

إنطلقت منذ قليل فعاليات الملتقى التوظيفي المقرر إنعقاده لمدة يوم واحد بفندق دمنهور السياحي، والذي يستمر حتى الساعة الخامسة مساء اليوم الثلاثاء.

والذي ينظمه جهاز تشغيل شباب الخريجين بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص و يشارك فيه 25 شركة من مختلف القطاعات، ويتيح أكثر من 5000 فرصة عمل حقيقية للشباب من جميع المؤهلات الدراسية وحتى بدون مؤهلات، وذلك لمن تتراوح أعمارهم بين 18 و55 عاماً.

وتتفيذا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة، تتواجد الآن 4 أتوبيسات نقل داخلي مخصصة لنقل الشباب إلى الملتقى التوظيفي منهم أتوبيسين ذهاباً وايابا كل نصف ساعه من مدخل المحافظة بشارع عبد السلام الشاذلى إلى فندق دمنهور السياحي، بالإضافة إلى أتوبيسين آخرين لنقل الشباب من موقف دمنهور إلى فندق دمنهور السياحى ذهابا وايابا كل نصف ساعة.

كما تم وضع ملصق (ستيكر) على تلك الأتوبيسات توضح أنها خاصة بالملتقي وبالمجان للتيسير على أبناء المحافظة المتقدمين.

وعلى هامش الملتقى، تم تخصيص أماكن لعرض منتجات المرأة المعيلة، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، بالإضافة إلى إقامة معرض مصغر للكتاب.