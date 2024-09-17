خلافات مالية.. إصابة 3 عمال وطالب في مشاجرة بجهينة

شهد مركز جهينة شمال غرب محافظة سوهاج وقوع مشاجرة بسبب خلافات مالية نتج عنها إصابة 3 عمال وطالب من الطرفين باشتباه نزيف بالمخ وجروح رضية وكدمات متفرقة بالجسم وجرى ضبط طرفي المشاجرة ونقل المصابين لمستشفى جهينة المركزي لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء صبري صالح عزب مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد نور عمر رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة جهينة بلاغًا بوجود مشاجرة ومصابين بدائرة المركز.

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الواقعة وبالفحص تبين أن طرفيها كل من :- طرف أول "محمد . ي . ا . ع" 68 سنة عامل مصاباً بجرح رضي بالرأس واشتباه نزيف بالمخ و"محمد . ا . ى . ا" 43 سنة عامل مصاباً بجرح رضي بفروة الرأس وتم نقلهما لمستشفى جهينة المركزي لتلقي العلاج .

وطرف ثان "عبد الحافظ . ا . ا . ع" 54 سنة عامل مصاباً بكدمات متفرقة بالجسم و"أحمد . م . ع . ع" 22 سنة طالب مصاباً بكدمات متفرقة بالجسم الطرفان مقيمان بذات الناحية .

تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الثاني "عصا شوم" وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما علي الآخر بالسب والضرب وإحداث الإصابات المشار إليها وقيام الأول من الطرف الثاني بإحداث إصابة الأول من الطرف الأول بسبب خلافات مالية بينهم.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

وفي سياق آخر

شهد الطريق الزراعي الغربي بدائرة مركز المنشأة جنوب محافظة سوهاج مصابًا وقوع حادث انقلاب سيارة بسبب اختلال عجلة القيادة بيد قائدها نتج عنه مصرع سائق السيارة يبلغ من العمر 57 سنة يقيم بدائرة المركز وجرى رفع آثار الحادث وتسيير حركة السير والتحفظ على السيارة ونقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء صبري صالح عزب مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد تلقي مركز شرطة المنشأة بلاغا بانقلاب سيارة ومتوفي بالطريق الزراعي الغربي دائرة المركز.



انتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة قيادة "علي . ن . م . ا" 57 سنة سائق يقيم دائرة المركز بالطريق المشار إليه اختلت عجلة القيادة بيده مما أدى إلى انحرافها وانقلابها على جانب الطريق.

نتج عن الحادث وفاة قائد السيارة وتم نقل الجثة لمستشفى المنشاة المركزي وبسؤال شقيق المتوفي "عصام . ن . م . ا" 39 سنة مزارع يقيم بذات الناحية بمضمون ما سبق ونفى الشبهة الجنائية.

تم رفع آثار الحادث وتسيير حركة السير والتحفظ على السيارة وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.