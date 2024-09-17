الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

سقوط 3 شهداء جراء استهداف طيران الاحتلال في غزة

شهداء
شهداء

استشهد ثلاثة مواطنين، الليلة، وأصيب آخرين إثر استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مدينة غزة،  وفقا لما أوردته وكالة الانباء الفلسطينية "وفا".

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وأشارت مصادر طبية، إلى استشهاد ثلاثة مواطنين على الأقل بينهم طفل وامرأة، وإصابة عدد آخر بجروح مختلفة، إثر استهداف الاحتلال منزلا يقع في حي الصبرة جنوب مدينة غزة.

كما نسفت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من المباني السكنية جنوب حي الزيتون في مدينة غزة.

ويواصل جيش الاحتلال عدوانه على قطاع غزة، منذ السابع من اكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 41,226 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 95,413 آخرين، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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