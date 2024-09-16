الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

سقوط 6 شهداء وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال وسط غزة

شهداء غزة
شهداء غزة

استشهد 6 مواطنين وأصيب آخرون، مساء الإثنين، في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على شمال ووسط قطاع غزة، وفقًا لما أعلنته وكالة الأنباء الفلسطينية"وفا".

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ذكرت مصادر محلية باستشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين، جراء استهداف الاحتلال مجموعة من المواطنين قرب أبراج "الندى" شمال القطاع.

وأوضحت أن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف منزلا في مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أسفر عن استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين.

كما أصيب عدد من المواطنين جراء استهداف قوات الاحتلال محيط برج الأندلس، شمال غرب مدينة غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، من نذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 41,226 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 95,413 آخرين، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم

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