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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

بالمستندات.. رد التوأم على هجوم المصري والتهديد بالشكوى في المحكمة الدولية

التوأم حسام وإبراهيم
التوأم حسام وإبراهيم حسن

كشف الإعلامي خالد الغندور، بالمستندات رد التوأم حسام حسن وإبراهيم حسن على هجوم النادي المصري والتهديد بالشكوى في المحكمة الدولية.

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وقال الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" تواصلنا خلال الساعات الماضية مع الكابتن إبراهيم حسن للرد على الهجوم اللي طلع من رجب عبدالقادر نائب رئيس المصري واللي قال ان التوأم ملوش مستحقات عندنا وانهم هيشتكوا في المحكمة الدولية عشان يحفظوا حقوق النادي".

وأضاف:" إبراهيم حسن قال إن لهم شهرين متأخرات مرتب وشهرين شرط جزائي و6 مكافآت مباريات كل ده خاص بـ مارس وإبريل 2023".

وأختتم :" إبراهيم حسن قال، حقوقنا مش هنفرط فيها وصدر حكم  نهائي من اتحاد الكرة وحتى الآن لم نحصل على مستحقاتنا واتحاد الكرة أرسل إلى النادي المصري وبلغه بالسداد من شهر 7 الماضي ومحصلش أي جديد حتى الآن.

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