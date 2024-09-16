الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

نتنياهو: إسرائيل تحتاج لتغيير جذري على الحدود مع لبنان

نتنياهو
نتنياهو

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الإثنين، أن إسرائيل بحاجة لـ"تغيير جذري" على الحدود مع لبنان.

 

وذكرت وكالة فرانس برس أن نتنياهو أبلغ المبعوث الأميركي للشرق الأوسط آموس هوكستين أنه يسعى إلى تغيير جذري على الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

 

القصف متبادل بين حزب الله والجيش الإسرائيلي

ويزور هوكستين إسرائيل في وقت يستمر فيه القصف المتبادل بين حزب الله والجيش الإسرائيلي.

وقال نتانياهو خلال اجتماعه بهوكستين، بحسب بيان لمكتبه، إنه "لن يكون ممكنا إعادة السكان النازحين من دون تغيير جذري في الوضع الأمني في الشمال".

 

وأضاف أن "إسرائيل تقدر وتحترم دعم الولايات المتحدة، لكنها في النهاية ستفعل ما هو ضروري للحفاظ على أمنها".

 

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