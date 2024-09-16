استعدادات المدارس لاستقبال طلاب رياض الأطفال

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني استعدادات المدارس لاستقبال طلاب مرحلة رياض الأطفال في العام الدراسي الجديد 2024-2025.

ونوهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتوفير منظومة تعليمية متميزة قائمة على ضمان الجودة والتي من شأنها تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

استعدادات استقبال رياض الأطفال

ووجهت وزارة التربية والتعليم بقيام موجه عام رياض الأطفال بالمديريات بتخصيص الأسبوع الأول من الدراسة لأنشطة التهيئة المخطط تنفيذها كل عام، ذذ من أجل الاستعداد لاستقبال الأطفال وتجهيز الروضات وإضفاء جو من البهجة والسرور.

ونبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتقديم أنشطة تهيئة لطلاب رياض الأطفال تتصف بالإبداع والتنوع الجذب الأطفال إلى الروضة، الاستثمار هذا الوقت تحديداً في تكوين أفضل انطباع للطفل عن الروضة والعاملين بها وعلى أساسه يتحقق تكيف الطفل الإيجابي مع بيئة الروضة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم ضرورة إعطاء مساحة للمعلمات الجدد في مرحلة رياض الأطفال للمشاركة في إعداد وتنفيذ أنشطة التهيئة مما يكسبهن جميعاً المزيد من الثقة في العمل وتحمل المسئولية.

وشددت وزارة التربية والتعليم على إتاحة الفرصة لإشراك أولياء أمور الأطفال في أنشطة التهيئة المقدمة لأطفالهم في رياض الأطفال، وفى ذات الوقت إعطائهم صورة كاملة عن طبيعة عمل الروضة وأنشطتها التربوية المختلفة وتحديد طرق وآليات التواصل معهم، ومن ثم دعم وتقوية علاقة الروضة بالأمر وبناء الثقة فيما بينهم الأمر الذي يترتب عليه ضمان المشاركة الإيجابية للأسر في دعم تنفيذ أنشطة الروضة طوال العام الدراسي.

ولفتت وزارة التربية والتعليم إلى التأكيد على خلق مجتمعات تعلم مهنية بين المعلمات وموجهات رياض الأطفال اللاتي حصلن على برامج التنمية المهنية خلال فصل الصيف - المنفذة بالتعاون مع وحدة مشروع دعم إصلاح التعليم ( البنك الدولي)، للتخطيط من أجل توظيف ما تم اكتسابه من خبرات من تلك البرامج داخل قاعات رياض الأطفال؛ ومن ثم تحقيق نواتج التعلم المستهدفة من كل برنامج، وذلك لحين استكمال باقي برامج التنمية المهنية المخطط تنفيذها.

وشددت وزارة التربية والتعليم على توثيق هذه الأعمال ونشر وتعزيز النجاحات بين الإدارات بعضها البعض لتبادل أوجه الاستفادة.

ونبهت وزارة التربية والتعليم على التأكيد على توجيه رياض الأطفال بالإدارات التعليمية بالقيام بدوره المنوط به نحو تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في نظام تحسين الجودة ومتابعة مساعدة المعلمات على تنفيذ الإجراءات الموكلة إليهن في توقيتاتها وكذا مساعدتهن في إعداد خطط التحسين من أجل ضمان استيفاء جميع المؤشرات والمعايير المنصوص عليها في نظام تحسين الجودة.

ووجهت وزارة التربية والتعليم بموافاة الإدارة العامة لمرحلة رياض الأطفال بتقارير حول ما يتم من جهود تتعلق بتطبيق نظام تحسين الجودة بمؤسسات رياض الأطفال بالمديرية. الالتزام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة للعملية التعليمية ولاسيما ما يتعلق بمرحلة رياض الأطفال.

ونوهت وزارة التربية والتعليم بالتأكيد على قيام التوجيه بالمتابعة المستمرة لمؤسسات رياض الأطفال للتأكد من حضور الأطفال وممارسة الأنشطة التعليمية والتربوية المخطط لها، وتقديم أوجه الدعم المختلفة التي تساعد المعلمات على تحقيق نواتج التعليم المستهدفة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم العمل وفقاً للخريطة الزمنية على إيجاد آليات تضمن تواجد الأطفال بالروضة باستخدام (جميع الوسائل، والأنشطة والمبادرات والاحتفال بالمناسبات المختلفة ) التي تجعل من الروضة بيئة جاذبة للأطفال طوال العام.