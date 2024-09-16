وزير الرياضة يهنئ منتخب شباب اليد بالفوز بالبطولة الأفريقية فى تونس

قدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، التهنئة إلى الإتحاد المصري لكرة اليد، بعد تتويج منتخب الشباب مواليد ٢٠٠٤ بلقب بطولة الأمم الإفريقية، والفوز في المباراة النهائية على تونس مستضيف البطولة بنتيجة ٢٤/٢٩.



وأكد وزير الرياضة الدعم الدائم والمستمر الذي تقدمه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمنظومة الرياضة المصرية.



وعبر الدكتور أشرف صبحي عن فخره واعتزازه بالإنجاز الكبير والأداء المشرف لمنتخب شباب اليد، وهو ما يعكس التطور الملحوظ لمنظومة كرة اليد المصرية التي تُعد مثالاً حياً يحتذى به على المستوى التخطيطي والعقلية الاحترافية في تطوير اللعبة بكافة أعمارها السنية.