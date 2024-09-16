مختار جمعة يوجه الشكر للسيسي: "سر يا ريس على بركة الله ونحن جنودك"

وجه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلاً: "أقدم كل الشكر والتقدير والامتنان للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه المستمر لي طوال فترة عملي المستمر في وزارة الأوقاف، أو بذكره لي اليوم بشكل طيب".

وتابع "جمعة"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على القناة العاشرة المصرية "ten"، مساء الإثنين،: “سر يا سيادة الرئيس على بركة الله، ونحن خلفك جنود في هذه البلد، نُدين لله عز وجل بالفضل، وبعد الله لسيادتكم، ونسأل الله العلي العظيم أن نكون عند حسن سيادتك في خدمة ديننا ووطننا”.



وأشار إلى أن الرئيس مهتم بصورة كبيرة باللغة العربية، وترجم وزير التربية والتعليم هذا الأمر بجعل اللغة العربية مادة أساسية في كل أنماط التعليم في مصر.

وأضاف أن فهم الكتاب والسنة فرض واجب، ولا يتم على الوجه الأصح، إلا بإتقان الله العربية مشيرًا إلى أن عدم فهم الله وتأويل الفساد للنصوص قد يؤدي إلى استباحة الدماء.