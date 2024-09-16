السيسي: الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في توفير كل الدعم لبناء الإنسان (فيديو)

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة المصرية لا تدخر جهداً في توفير كل الدعم، وتهيئة المناخ المناسب لإنجاح تلك الجهود.

وقال “السيسي” خلال كلمته في احتفالية المولد النبوي الشريف، اليوم الإثنين، إنه :"نحن في حاجة ماسة لمضاعفة الجهود التي تقوم بها جميع مؤسسات الدولة، وخاصة المؤسسات الدينية في مجالات بناء الإنسان، وترسيخ القيم، ونشر الفكر الوسطي المستنير، ومواجهة الأفكار المتطرفة والهدامة".

وتابع السيسي :" نحتفل اليوم بذكرى ميلاد خاتم الأنبياء والمرسلين، هذا اليوم المبارك الذي أذن الله تعالى فيه لشمس الهداية النبوية أن تشرق على الدنيا بمولده صلى الله عليه وسلم.



وتوجه بالتهنئة للشعب المصري الكريم، والشعوب العربية والإسلامية كافة، داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه الذكرى على الشعب المصري والعالم، بالخير واليمن والبركات.



وتابع "السيسي"، أن الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، يبعث في قلوبنا معاني الإنسانية الحقيقة؛ إذ كان مولده صلوات الله وسلامه عليه، إحياء للإنسانية وتكريم لها.