الإثنين 16 سبتمبر 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

المغتربون المصريون

وزير الخارجية يلتقي عدد من ممثلي الجالية في روسيا ويتفقد السفارة المصرية بموسكو

وزير الخارجية يلتقي
وزير الخارجية يلتقي أبناء الجالية بروسيا


 

قام الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة يوم ١٥ سبتمبر بزيارة مقر السفارة المصرية في موسكو، حيث التقى في اليوم الأول من زيارته بجميع العاملين بالبعثة الدبلوماسية وكافة المكاتب الفنية.

 

 كما التقى بعدد من ممثلي الجالية المصرية في روسيا الاتحادية على هامش الزيارة التي يقوم بها للعاصمة الروسية.

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة، أن الوزير عبد العاطي أكد خلال اللقاء مع ممثلي الجالية المصرية في روسيا على التزام الدولة برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج، ويأتي هذا الإلتزام على رأس أولويات وزارة الخارجية.

 واستعرض  خلال اللقاء رؤية السياسة الخارجية المصرية إزاء مختلف التحديات والأزمات بالمنطقة، موضحاً الأهمية الكبيرة التي يتم إيلائها بوزارة الخارجية لدعم الاقتصاد الوطنى وجذب الاستثمارات وزيادة مشروعات التنمية.

 وقد استمع  الوزير في هذا الإطار إلى أفكار ممثلي الجالية ورؤاهم ومقترحاتهم، مشيراً إلى دورهم المهم فى تعزيز الروابط الوطيدة التي تجمع بين البلدين.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن  وزير الخارجية وَّجه خلال لقاءه بأعضاء البعثة الدبلوماسية ورؤساء المكاتب الفنية بأهمية إيلاء أقصى درجات العناية لتقديم كافة الخدمات للمترددين على البعثة سواء من المواطنين المصريين أو الأجانب بأيسر السبل وفي أقل مدة زمنية ممكنة.

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