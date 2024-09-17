والدة محمود شهيد الشهامة بشبرا الخيمة " : منعهم من معاكسة فتاة يتيمة فانهوا حياته"

طالبت والدة الشاب محمود، الذى لقي مصرعه عقب محاولته منع بعض الشباب بمنطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، من معاكسة فتاة يتيمة تسكن بالمنطقة مما اسفر عن وقوع مشاجرة فيما بينهم قاموا على اثرها بارتكاب جريمة قتل بشعة، وانهاء حياته عقابا له على منعهم من معاكستها، بالقصاص العاجل والناجز قائلة اصدثق في شرطة مصر والقضاء العادل أنه سيتم تحقيق العدالة والقصاص لنجلها .

تفاصيل الواقعة



، حيث أقدم 4 أشخاص على قتل شاب يُدعى "محمود. ع"، يبلغ من العمر 21 عامًا ويعمل عامل بوفيه، مستخدمين أسلحة بيضاء، وذلك إثر خلافات بسبب منعم من معاكسة فتاة جارته بالمنطقة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، بلاغاً بمصرع شاب على يد جاره وعلى الفور انتقل فريق من مباحث قسم شبرا الخيمة أول ورئيس فرع البحث الجنائى بشبرا الخيمة إلى مكان الواقعة للوقوف على كافة ملابسات الجريمة.

وبإجراء التحريات تبين أن المتهم قام بقتل جاره ويدعى ” محمود خ” 20 عاما بعد مشاده بينهما بسبب اعتراض المجنى عليه على معاكسة فتاة جارته تطورت إلى مشاجرة فقام المتهم مستخدمًا مطواه بطعن المجني عليه برقبته ليسقط الأخير على الأرض غارقاً في دمائه مفارقا الحياة، وتم نقل المجني عليه إلى المشرحة، تحت تصرف النيابة العامة المختصة.

تحركت الأجهزة الأمنية على الفور، وتمكنت من القبض على المتهم الأول في الجريمة، وتواصل قوات الشرطة جهودها المكثفة لضبط باقي المتهمين الذين لا يزالون هاربين، وتم تحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على تفاصيل الحادثة ودوافعها.



من جانبهم كشف عدد من اصدقاء محمود انه كان يعمل في أحد معارض السيارات الكبرى بالقاهرة والتى يشترى منها نجوم الفن والرياضة سياراتهم وانه كان دائم التقاط الصور مع الفنانين والرياضيين.

حادث شبرا الخيمة

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