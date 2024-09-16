محافظ جاوا الإندونيسية: نقدر عناية الإمام الأكبر بطلابنا الدارسين في قلعة الوسطية والاعتدال

التقى الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، بالسيدة خُفِيفَة إندار باراوانسا؛ محافظ جاوا الشرقية؛ لمناقشة دور خريجي الأزهر الشريف في نشر سماحة الإسلام ومكافحة التطرف ضمن وفد رفيع من المنظمة العالمية لخريجي الأزهر.





وأشاد الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، بالتزام الطلاب الإندونيسيين، وحرصهم على الدِّراسة في الأزهر الشريف؛ مثمنًا دور فرع المنظمة بإندونيسيا في مد أواصر الصلة بين الأزهر الشريف وخريجيه.

وأكد رئيس جامعة الأزهر على عناية ورعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بالطلاب الوافدين من مختلف أنحاء العالم عامة وطلاب إندونيسيا خاصة؛ كونهم سفراء للوسطية والاعتدال في بلادهم.

فيما أكدت محافظ جاوا الشرقية أن مصر دولة عريقة، تعتز إندونيسيا بالتعاون معها في مختلف المجالات، معبِّرة عن تقديرها لجهود فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في نشر صحيح الدين الإسلامي، ورعاية وعناية فضيلته بالطلاب الوافدين من مختلف دول العالم عامة ، وطلاب إندونيسيا خاصة، حيث لا يألو جهدًا في دعمهم ورعايتهم، وتقديم جميع السبل التي تساعدهم على إنهاء دراستهم بنجاح وتفوق.

وقالت: نحن نفخر بانتماء أبنائنا إلى جامعة الأزهر، ونحن نحرص على إرسالهم إلى الأزهر الشريف؛ لتعلم الدِّين بوسطيته واعتداله من مصادره الصحيحة السليمة البعيدة عن التشدد والتطرف.

رئيس جامعة الأزهر يشيد بالخطوات التنفيذية لمشروع برامج تنمية المهارات اللغوية

وعلى صعيد اخر؛ أشاد الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، بالخطوات التنفيذية لمشروع «برامج تنمية المهارات اللغوية الأدبية وتطبيقاتها».

وأكد رئيس جامعة الأزهر خلال اجتماع بمركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين برئاسة الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر رئيس المركز؛ لمناقشة الخطوات التنفيذية لمشروع «برامج تنمية المهارات اللغوية الأدبية وتطبيقاتها» أن هذا المشروع يسهم بشكل كبير في الحفاظ على الهوية، ويعكس عالمية رسالة الأزهر الشريف بقيادة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

وثمن رئيس الجامعة طرح أي مشروع طموح يعكس هويتنا، ويؤكد على ريادتنا على مدار أكثر من (1084) عامًا من العطاء.

وأوضحت الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، أن مشروع «برامج تنمية المهارات اللغوية الأدبية وتطبيقاتها» أصَّل له وصاغ فكرتَه وضوابطَه العامة فضيلة الدكتور محمود توفيق سعد، عضو هيئة كبار العلماء، ونال موافقة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ومباركتَه، وتبنَّاه مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين.